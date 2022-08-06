天文台發特別提示 料雷雨區未來一兩小時影響本港 下午狂風雷暴
撰文：黃金棋
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本港近日天氣不穩，天文台今日（6日）中午約12時發出特別天氣提示，指一個雷雨區會在未來一兩小時影響本港，提醒市民留意天氣變化。天文台預測今日本港大致多雲，有幾陣驟雨，下午有幾陣狂風雷暴，吹和緩偏東風。市民假日如外出，緊記留意天氣變化。
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天文台表示，高空反氣旋正覆蓋中國東南部；同時，驟雨正影響廣東沿岸。此外，一個低壓區正為南海中部帶來不穩定天氣。預測本港地區下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨，下午有幾陣狂風雷暴，吹和緩偏東風。展望未來一兩日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。
根據天文台天氣雷達圖像，將有一個雷雨區由東南方向移近本港，料港島、東涌、葵涌及屯門一帶最大雨。
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