打風｜天文台料多個因素有利低壓區升呢熱帶氣旋　8.9起橫風橫雨

香港天氣持續不穩，天文台今日（6日）預料南海中部一個低壓區會在下周初發展為熱帶氣旋，較大可能在下周二至三（9日至10日）橫過南海北部，靠近廣東沿岸，其外圍雨帶有機會為本港帶來狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，預料水位亦會因為風暴潮而升得更高，呼籲市民留意最新天氣預測，做好防風防雨的準備。



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南海水溫高 氣旋性環流加垂直風切變弱 有利低壓區發展

天文台傍晚發表新一份「天氣隨筆」，指一個低氣壓正為南海中部帶來不穩天氣。目前南海水溫高逾26度，而且影響南海中部的西南季候風預料下周初會增強，「迎戰」副熱帶高壓脊南側的東南氣流後，將會產生「氣旋性環流」。當局續指，由於垂直風切變偏弱，有利該低壓區在未來兩三日發展成熱帶氣旋。

下周二至周三香港有機會「橫風橫雨」

不過，該熱帶氣旋最終會否形成颱風吹襲本港？天文台則指，現時預計最有可能的情況是，該有機會生成的熱帶氣旋會在下星期二至三橫過南海北部，並靠近廣東沿岸，過程中其外圍雨帶會為沿海地區帶來狂風大驟雨及雷暴，香港有機會「橫風橫雨」，預料廣東沿海地區風勢頗大，海面會有大浪及湧浪。

天文潮水位較高 若熱帶氣旋接近水位或因風暴潮升得更高

另外，下星期中的天文潮水位會較高，若熱帶氣旋採取接近珠江口的路徑，下周中期本港水位有機會因風暴潮而升得更高。天文台指，會密切監察低壓區的發展及其對天氣的影響，又提醒市民應留意最新天氣預測並做好防風防雨的準備。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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可能生成的熱帶氣旋會否「打到嚟」？ 天文台：存在變數

不過該即將生成的熱帶氣旋會否真的「打到嚟」香港？天文台則「戴頭盔」稱，其生成位置、隨後路徑及強度變化均存在變數。

根據當局的路徑概率預測圖顯示，該熱帶氣旋較大機會移向廣東西部至海南島一帶，但天文台坦言，概率分佈頗為廣闊，顯示其登陸位置仍有變數，亦即最終會否有機會吹到香港仍是問號。

天文台續指，各電腦預報模式對熱帶氣旋強度的預測亦有分歧，最高強度接近強烈熱帶風暴級別，但亦有可能止於熱帶低氣壓。當局解釋，要準確預測熱帶氣旋近岸增強或迅速增強對電腦模式來說仍是一大挑戰，強調將會透過密切監察和分析大氣條件、觀測數據及各電腦預報模式資料來預測熱帶氣旋強度變化。