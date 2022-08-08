一號風球｜早過天文台　澳門氣象局搶先今晚發出　有預測路徑圖

天文台指位於南海中部的低壓區將增強成熱帶氣旋，將視乎其實際發展及動向，在明早（9日，星期二）考慮發出一號戒備信號。澳門氣象局則指該系統已增強至熱帶低氣壓（熱帶氣氣旋第一級），於晚上7時率先發出一號風球。



內地中央氣象台、澳門氣象局及日本氣象廳均發出熱帶氣旋預測路徑圖，料熱帶氣旋將採取反時針方向移動，由南海中部向東北移至海南島以東水域，再轉西北趨向廣東西部雷州半島登陸，與本港保持400公里距離。但風雖遠，本港風力卻不弱，天文台預測明日本港吹東風5級（清勁），離岸吹6級（強風），稍後高地達7級（強風）．即3號風球風力（6及7級），後日（10日）初時間中也6級，離岸及高地達8級（烈風），屬8號風球風力。



▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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內地中央氣象台預測熱帶氣旋將移向海南島以東水域，再轉西北趨向廣東西部雷州半島登陸。（中央氣象台圖片)

內地中央氣象台預測廣東西部登陸

天文台表示，位於南海中部的一個低壓區會在今晚稍後至明早逐漸發展為熱帶氣旋，並移向廣東西部至海南島一帶，但其強度仍存在變數，今日中午與香港保持約800公里距離，其結構較為鬆散，將會視乎其實際發展及動向，在明早（9日）考慮發出一號戒備信號。

天文台預測料受其外圍雨帶影響，明日及後日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪，提醒市民留意最新天氣消息，並做好防風防雨的準備。

日本氣象廳的預測熱帶氣旋路徑圖與中央氣象台相若，但料會在海南島東北部登陸，其後再次在雷州半島登陸。（日本氣象廳圖片)

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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澳門氣象局料撞正天文大潮 內港一帶將水浸

澳門氣象局下午5時40分公布，位於南海中部的廣闊低壓區已發展為熱帶低氣壓（熱帶氣氣旋第一級），預先晚上7時發出一號風球。該局預料未來一兩日該系統大致趨向廣東西部至海南島一帶，與其相關的雨帶將為澳門帶來不穩定天氣，明日日間起風勢將顯著增強，有大驟雨及雷暴，加上未來數日正值天文大潮，後日（10日）至周四（11日）的清晨至早上內港一帶將出現水浸。

澳門氣象局8月8日晚上7時發出一號風球。（澳門氣象局圖片)

明離岸及高地風力達3號風球 後日增強至8級烈風

按照三幅路徑圖，該熱帶氣旋與本港保持400公里距離。不過天文台指受其外圍雨帶影響，未來兩三日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，將吹東至東南風5級（清勁），明日離岸吹6級（強風），稍後高地達7級（強風）．即3號風球風力（6及7級），後日初時間中也達6級，離岸及高地達8級（烈風），屬8號風球風力。 可見風雖遠，但本港風力卻不弱。

天文台預測本周四及周五（11日及12日）多雲有驟雨，周四有狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，海有湧浪。本周六(13日）及下周日（14日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。不過預料一道廣闊低壓槽會在本周後期至下周初影響南海北部，該區仍有驟雨。

▼8月6日 早上多區出現彩虹▼

