打風｜天文台最快明早掛一號風球　狂風雷雨襲港　雨勢持續至下周

本港天氣不穩，天文台今日（8日）預測，位於南海中部的低壓區今晚至明早（9日）會發展為熱帶氣旋，考慮明日上午發出一號戒備信號，屆時風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪，預料持續影響至下周初。



▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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天文台表示，位於南海中部的低壓區現時與香港保持約800公里距離，其結構較為鬆散，按照現時預測，該低壓區會在今晚稍後至明早（9日）逐漸發展為熱帶氣旋，天文台表示，會視乎其實際發展及動向，在明早考慮發出一號戒備信號。

廣闊低壓槽影響天氣不穩定

天文台又指，預料該低壓區隨後會移向廣東西部至海南島一帶，受其外圍雨帶影響，預料明日及周三（10日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪，提醒市民留意天文台的最新天氣消息，並做好防風防雨的準備。

周三離岸及高地吹烈風 達八號風球威力

天文台展望未來九日天氣，驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部，本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫界乎26至31度，吹和緩至清勁偏東風，廣闊低壓槽會在本周後期至下周初影響南海北部，該區仍有驟雨。

值得注意是，天文台預測周二東風5級，離岸6級，稍後高地達7級。而周三東至東南風5級，初時間中6級，離岸及高地達8級。換言之，本港周三有部份地區會吹達八號風球風力的烈風。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



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▼美國全球預報系統GFS預測▼



▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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▼8月2日晚剎那閃電美景▼

