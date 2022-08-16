天文台料明起持續多日驟雨　下周二酷熱過後再現雨天

天文台預測，由明日起（17日），本港將一連四天出現驟雨及雷暴，而驟雨隨後亦會持續。直至下周二（23日），本港天氣將會恢復酷熱，最高氣溫料達33度，但之後兩天將再度出現驟雨及雷暴。



▼8月16日 雨後雙彩虹再度出現▼



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天文台表示，位於南海東北部的低壓區正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測今日大致多雲，有幾陣驟雨。不過，有部份地區仍錄得高溫，其中上水的最高溫度達34度。

明起有驟雨及雷暴

天文台指，現時位於南海東北部的低壓區及其相關的驟雨，會在明日靠近廣東西部沿岸並逐漸減弱。不過，受廣闊低壓槽影響，隨後兩三日廣東沿岸仍有驟雨，預測由明日起，本港將一連四天出現驟雨及雷暴，其中驟雨更會持續至下周一（22日）。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告前天陰炎熱▼



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下周二最高33度

不過，隨著高空反氣旋增強，天文台預測下週初華南天色好轉。本港在下周二（23日），天氣將恢復酷熱，最高氣溫達33度，惟隨後兩天將再度出現驟雨及雷暴，下周三（24日）局部地區將有驟雨及雷暴，而下周四（25日）亦會有幾陣驟雨及雷暴。