天文台料或有熱帶氣旋發展　8.16起有驟雨　美預報低壓區周六撲港

本港踏入8月天氣不穩，更或再有熱帶氣旋來襲。天文台撰文表示，今日（15日）菲律賓呂宋附近出現與高空擾動相關的雲團，並預料會橫過南海北部，靠近廣東沿岸，但沒有伴隨緊密閉合等壓線，表示該低壓中心附近屆時的風力仍不太強。



天文台指該低壓區最終能否發展至熱帶氣旋目前仍然是未知之數，但按經驗而言：「倘若南海的西南氣流有所增強的話，該低壓區仍有機會進一步發展。」天文台強調會密切監察與擾動相關的雲團發展，並仔細分析有沒有熱帶氣旋生成的跡象。



8月15日上午5時的衛星雲圖。（天文台網頁圖片）

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低壓區周二早上南海東北部出現 風力不強

天文台以《高空擾動再現，熱帶氣旋重臨？》為題撰文，指各電腦模式的地面天氣預測圖顯示，周二（16日）早上南海東北部將會有一個與高空擾動相關的低壓區出現，但沒有伴隨緊密閉合等壓線，表示該低壓中心附近屆時的風力仍不太強。

文章表示，各電腦模式對低壓區往後的發展則不太一致，但按經驗而言，倘若南海的西南氣流有所增強的話，該低壓區仍有機會進一步發展。

▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



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▼美國全球預報系統GFS預測▼



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各大電腦模式均預測會有氣旋性環流靠近廣東沿岸

雖然地面預測存在變數，但天文台指各大全球電腦模式對該擾動的高空環流預測則頗為一致，會有類近的氣旋性環流於周二至周三（17日），自東向西橫過南海北部，靠近廣東沿岸。因此無論最終有沒有熱帶氣旋生成，廣東沿岸周二起都會受相關的雨帶影響，本港的驟雨都會增多。

天文台指無論最終有沒有熱帶氣旋生成，廣東沿岸周二起都會受相關的雨帶影響，本港的驟雨都會增多。（天文台網頁截圖）

美國全球預報系統顯示屬熱帶風暴級

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測未見有熱帶氣旋形成，而美國全球預報系統（GFS）則預料周五（19日）有一個低壓區於菲律賓北面生成，周六（20日）更直撲本港，下周日（21日）凌晨於本港登陸。GFS料該低壓區海平面中心氣壓最低為992 hPa，即僅為熱帶風暴程度。

▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼

