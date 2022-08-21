打風｜天文台發出路徑圖　8.25逼近本港100公里　料命名「馬鞍」

本港近日天氣不穩，更或再有熱帶氣旋逼近。天文台今晚（21日）指，位於呂宋以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在晚上10時，該熱帶低氣壓集結在菲律賓碧瑤以東約600公里，預料向西移動，時速約10公里，大致移向呂宋海峽。



天文台晚上又發出最新熱帶氣旋路徑預測，料熱帶低氣壓將將周一（22日）晚上增強為熱帶風暴，周四（25日）闖入本港400公里範圍，傍晚於汕尾市一帶登陸，即是「東登」，即與本港僅距離130多公里。



天文台料熱帶低氣壓將將周一（22日）晚上增強為熱帶風暴，周四（25日）闖入本港400公里範圍，傍晚於汕尾市一帶登陸。（天文台網頁圖片）

「馬鞍」由本港提供名字 天文台料周四東登汕尾

天文台周日晚上更新熱帶氣旋路徑預測，指呂宋以東海域的熱帶低氣壓現時中心附近最高持續風速為每小時45公里，料會在未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部一帶。

另外，根據西北太平洋及南海熱帶氣旋名字庫，當該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，料將命名為「馬鞍」。該名字由本港提供，代表馬鞍山。

天文台預測周四離岸風力達3號風

天文台料熱帶氣旋將與本港擦身而過，將於周四於本港東北面的汕尾市一帶登陸，即「東登」。根據天文台網頁，如熱帶氣旋於香港東面登陸，本港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低。根據九天天氣預報，周四離岸風力達6級，即達3號風球的風力。

中央氣象台預報增強至強烈熱帶風暴

另外，根據內地中央氣象台路徑預報，料該熱帶氣旋將於周三（24日）增強為強烈熱帶風暴，其後一直向本港方向移動，至周四傍晚前後在本港東北面登陸，其後強度逐漸減弱。而受該熱帶氣旋，周二（23日）日間至周四南部海區和華南沿海將先後有較明顯的風雨影響。

▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



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