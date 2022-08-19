打風｜天文台：菲律賓東對流雲團蠢蠢欲動　數日內或形成熱帶氣旋

近日本港天氣不穩，陰晴不定。天文台撰文指，今日（19日）有一道廣闊低壓槽影響南海北部至廣東沿岸，從衛星雲圖中隱約可發現一個微弱低層渦旋中心，但由於南海北部的垂直風切變很大，不利熱帶氣旋生成，預測廣闊低壓槽仍會帶來不穩定天氣，預料本港今、明（20日）兩日間中有驟雨及雷暴。



天文台又表示，菲律賓以東的西北太平洋有另一廣闊對流雲團已開始「蠢蠢欲動」，並指對流雲團發展未來數天有機會形成熱帶氣旋，可能靠近呂宋海峽至中國東南沿岸一帶，而其強度及路徑存在不確定性。



▼8月18日傍晚出現晴天雲中閃電▼



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本周初高空擾動遇強垂直風切變未形成熱帶氣旋

天文台今日撰文表示，早前提過剛過去的周二（16日）及周三（17日）會有高空擾動影響南海北部一帶，形成熱帶氣旋的機會不能完全排除。不過該低壓區最終發展不成熱帶氣旋，並形容是：「輕輕的橫過了珠江口以南水域。」

▼8月17日 天文台發出黃色暴雨▼



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天文台解釋，該低壓區的「死因」正是因南海北部的垂直風切變較強，令低壓區相關的對流雲團和其低層渦旋中心位置存在偏差，部份低層渦旋中心外露，嚴重破壞了其對流結構。

雖然低壓區對本港的風勢影響不大，但相關的不穩定天氣為本港帶來大雨，在周三（17日）下午4時至6時許，天文台發出黃色暴雨警告信號，多處地區錄得超過30毫米雨量，新界部分地區的雨量更超過70毫米，荃灣一小時雨量更超過90毫米。

熱帶氣旋生成後或靠近呂宋海峽至中國東南沿岸一帶

文中又指，今天又有另一道廣闊低壓槽影響南海北部至廣東沿岸，料未來一兩日位於南海北部的廣闊低壓槽會為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，並稱：「今天的低壓區或許都會輕輕的走了，不留下強風區，但菲律賓以東的西北太平洋有另一廣闊對流雲團已開始蠢蠢欲動。」

天文台解釋，最新的歐洲集合預報系統顯示一個低壓系統有機會在未來數天發展成熱帶氣旋，並可能靠近呂宋海峽至中國東南沿岸一帶，但各大電腦預報模式對該低壓系統的強度及路徑發展都存在分歧。至於強度方面，各大電腦預報模式對該低壓系統的強度發展仍沒有連貫的預測。

8月19日上午8時30分的衛星雲圖隱約可見一個低層渦旋在廣闊低壓槽的北側出現。（天文台網頁圖片）

中央氣象台也預測有颱風生成

參考內地中央氣象台中期預報，未來10日西北太平洋面可能有一個颱風生成。而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見有熱帶氣旋形成，美國全球預報系統（GFS）則料菲律賓以東低壓區或移向日本一帶。