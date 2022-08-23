風球馬鞍｜天文台：馬鞍增強成強烈熱帶風暴　今晚考慮發一號風球

熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台今早（23日）9時稱，按照現時預測路徑，馬鞍會在今日日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。



天文台預測本港地區今日天晴。日間酷熱，部分地區有煙霞，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩西至西南風。

馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台預計按照現時預測路徑，馬鞍會在8月23日晚進入本港800公里範圍。

（天文台網頁）

天文台展望，明日酷熱及有煙霞，稍後天氣轉壞，海有湧浪，晚間風勢逐漸增強。星期四風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪。

（天文台網頁）

運輸署表示，因水管爆裂，念祖街介乎敬祖路與榮祖街之間的全線現已封閉。

因緊急維修，卑利街(往上山方向)介乎結志街與荷李活道之間的全線現已封閉。

另外，因水管緊急維修，馬頭圍道(往尖沙咀方向)近上鄉道的慢線現已封閉。

同樣因水管緊急維修，童子街介乎禮石樓與北葵涌街市之間現已實施單線雙程行車措施。