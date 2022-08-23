馬鞍風球｜周四最接近本港　天文台料有巨浪　離岸高地吹11級暴風

熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台今早（23日）11時半稱，按照現時預測路徑，馬鞍會在今晚進入南海東北部，明日（24日）靠近珠江口附近一帶並逐漸增強，該區將有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有巨浪及有湧浪，並會造成風暴潮。

按目前預測路徑，馬鞍周四（25日）將最接近本港，並採取「西登」路徑掠過香港。天文台指，馬鞍今晚將進入本港800公里範圍，屆時會考慮發出一號戒備信號。惟馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。

天文台九天天氣預測顯示，周四當天本港吹東南風7至8級，離岸及高地達11級，即平均風速達每小時104至117公里的暴風程度，差一級就達最高級別的「颶風」，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。天文台也指，本港天氣會在明日（24日）稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強。



天文台料馬鞍於星期三及星期四，會靠近珠江口附近一帶並逐漸增強。（天文台網頁圖片）

天文台表示，今早11時半表示，位於呂宋附近的馬鞍會在今晚進入南海東北部，周三及四會靠近珠江口附近一帶並逐漸增強，屆時會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有巨浪及有湧浪，並會造成風暴潮。天文台續指，馬鞍登陸的強度仍然存在變數。

天文台預測，明早8時，馬鞍的中心附近最高持續風速達到每小時85公里；之後到周四的最高持續風速，更可高達每小時110公里。天文台較早前表示，今晚考慮發出一號風球。

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天文台九天天氣預測顯示，本港天氣明日起將會轉壞，明日稍後時間有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。至於周四風力明顯增強，當日將有密雲，伴隨狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。天文台續指，受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌，市民應留意天文台的最新天氣消息，並盡早完成防風防雨防水浸的準備。



天文台亦預料，周四當天本港吹東南風7至8級，離岸及高地達11級，即平均風速達每小時104至117公里的暴風程度，差一級就達最高級別的「颶風」。

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