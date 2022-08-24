馬鞍風球｜料臨門升呢成颱風　10年前韋森特曾30小時三級跳變強颱

強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近，天文台今早（24日）未發出三號強風信號已預告將於今晚改掛八號風球。馬鞍來勢洶洶，翻查過往襲港熱帶氣旋中，亦有多個「極速」增強個案，當中2012年7月襲港的強颱風「韋森特」是在最接近香港前約30小時內迅速增強，從熱帶風暴升三級成為強颱風，天文台也形容情況史無前例。



另外，2020年8月吹襲的颱風「海高斯」亦在24小時內由低壓區迅速增強為颱風，天文台更在不足22小時內，由一號風球改掛至九號風球，為40年內最快紀錄。歷來最短時間由一號風球升到九號風球的熱帶氣旋，為1949年9月的一個無名颱風，歷時僅13小時15分鐘。



▼8月24日中午 「馬鞍」逼近天文台發出三號風球▼



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天文台宣布將於8月24日晚上7時25分或之前發出八號風球，料本港風勢迅速增強。(天文台圖片）

天文台表示，在下午4時，馬鞍集結在香港之東南約360公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸。天文台亦在今早11時多已預告，今晚入夜後風勢將迅速增強，會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。天文台又預測，馬鞍明日（25日）下午2時將增強為颱風。

韋森特在最接近香港迅速增強 天文台形容史無前例

翻查資料，過往襲港熱帶氣旋極速增強亦有先例。2012年7月強颱風韋森特襲港期間，天文台一度發出10號颶風信號。天文台表示，韋森特在南海的移動路徑頗為不尋常，開始時採取偏西路徑，於7月22至23日在香港東南偏南約350公里處停留約15小時，然後以西北方向移向華南沿岸。而韋森特在最接近香港48小時前迅速增強，從熱帶風暴增強成為強颱風。天文台更形容：「這樣迅速增強的情況，以上述熱帶氣旋來說是史無前例。」

▼2012年7月強颱風韋森特襲港▼



天鴿27小時內連升三級

另外，2017年8月的超強颱風「天鴿」同樣令天文台要發出10號颶風信號，是自上述的韋森特後首個令天文台發出最高級別的熱帶氣旋警告信號的熱帶氣旋。天文台表示，由於南海北部海水溫度較正常偏高，天鴿橫過南海北部期間顯著增強，在8月22日升為強烈熱帶風暴後，至8月23日在香港以南水域發展成超強颱風，27小時內連升四級。

▼天鴿路徑▼



2020年8月吹襲的颱風海高斯，同樣「極速升呢」。天文台指，海高斯在24小時內由低壓區迅速增強為颱風，最接近本港時只有約80公里距離，令天文台需要發出九號烈風或暴風風力增強信號，形容海高斯：「比預期增強得快，也比預期來得近。」

海高斯1號風球升至九號風球僅約22小時 1949年有個無名風更快

而海高斯令天文台發出一號風球到九號風球的時間只有短短21小時50分鐘，是紀錄以來第四短。而歷來最短時間由一號風球到九號風球的熱帶氣旋，為1949年9月的一個無名颱風。該颱風在13小時15分鐘，令天文台要由一號風球升至九號風球，當年該颱風在香港以南70公里處掠過，造成一死三傷。

▼8月24日 鯉魚門商舖中午堆砌沙包防水浸▼

