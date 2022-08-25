開學｜風暴後周五有驟雨　下周初放晴　開學日有雨局部地區有雷暴

隨熱帶氣旋馬鞍逐漸遠離本港，天文台預料周五（26日）繼續會有幾陣驟雨、海有湧浪，周六（27日）起部份時間有陽光，至周日（28日）將回復天晴酷熱。

不過天文台預測，下周二（30日）起本港連日會有幾陣驟雨，周中開始局部地方有雷暴，雨天一直持續至下周末。9月1日開學日，預料大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。市民最好雨具傍身，應付突如其來的壞天氣。



今日因打風關係，亦較為清涼，天文台預測氣溫介乎攝氏25至29度。惟明日起，最高氣溫重上31度，至周日達到33度酷熱氣溫。



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天文台表示，預測本港今日（25日）下午及晚上吹強風程度南至東南風，初時西南部離岸及高地間中吹烈風，稍後風勢減弱、多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

在正午12時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之西南偏西約320公里，預料向西或西北偏西移動，時速約28公里，橫過廣東西部。馬鞍已在廣東茂名電白附近登陸，受馬鞍相關的外圍雨帶影響，本港今日間中會受狂風影響，初時本港西南部離岸及高地仍會間中吹烈風，海面有大浪及湧浪。

目前3號風球仍然懸掛，天文台指，會視乎本港風力減弱的程度，考慮改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

明日最高氣溫回升至31度 短暫時間有陽光

天文台指，馬鞍會在今日橫過廣東西部並逐漸減弱，與其相關的驟雨明日仍會影響沿岸地區，高空反氣旋會在周末至下周初覆蓋華南，該區大致天晴及酷熱。隨著高空反氣旋減弱，下周中後期華南有驟雨，展望明日仍有幾陣驟雨，周末至下周初漸轉大致天晴及酷熱。

今日氣溫受風暴影響較清涼，最低氣溫降至25度，但天文台預料明日會回升至攝氏27至31度，兩日溫差最多為6度。至於明日風勢會吹3至4級和緩南至東南風，初時離岸間中吹5級風，明日大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，海有湧浪。

天文台九天天氣預報。

周日及下周一天晴酷熱 周二有驟雨

天文台的九天天氣預測亦顯示，周五及周六(26及27日)兩日預料會有雨，最高氣溫達32度，周日將有望暫別陰沉天氣。天文台預料周日及下周一大致天晴酷熱，氣溫介乎28至33度，但下周二（30日）起直到下周末(9月3日)均有雨，周三（31日）有幾陣驟雨，局部地區或有雷暴，最高氣溫稍降至31度。

9.1開學日多雲有雨 局部地區有雷暴

陽光普照的天氣需要珍惜，因天文台預料下周四、即9月1日開學日，本港大致多雲，有幾陣雨，局部地區有雷暴，情況一直維持到下周末，故市民外出上班、上學均要記得帶備雨具，做好隨時落雨的心理準備，以免淋濕變落湯雞。

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