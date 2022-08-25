馬鞍風球｜農戶指風力雨水較預期小　料本地菜貴5至10元

強烈熱帶風暴馬鞍襲港，本地農業界指出，馬鞍帶來的風力及雨水較預期中小，但仍對農作物有一定破壞，預料本地菜價會升5至10元左右，事前亦已提醒農戶提早收割農作物。

養魚業界則指馬鞍風力不大、水漲不嚴重，並無發現有淡水養殖魚被水沖走，故對業界影響有限。



▼8月25日早上杏花邨風浪勁▼



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香港新界本地農協會主席黃七娣指出，馬鞍帶來的風力及雨水均比預期中小，未聽聞農友反映有農戶設施倒塌或被雨水淹浸農作物，但仍然對農作物有一定影響，事前已呼籲農友提早收割農作物，例如節瓜、冬瓜等瓜類，蔬菜類亦因怕被雨水或風吹爛葉，一般打風只有平時的三成收成，故亦呼籲提早收割出售。

她表示，每次颱風襲港，本地農作物價格必然會有所上升，預料本地菜會升5至10元左右。她指因現時已立秋，一般所有植物都可播種，惟經過風吹雨打後，農友多數要重新準備，故種植時間會推遲。

黃又指，近年天氣惡化、暖冬下，天氣情況相當混亂，9月至11月都有颱風，令農戶雪上加霜。她又指本港暑熱情況亦嚴重影響農戶，近年已有農友戶外工作時中暑暈倒不治，早前亦有農友在農地中暑，將他送往醫院後更需在深切治療部留醫，認為近年情況令耕作更加艱難，要求政府正視。

▼8月25日早上鯉魚門8號風球下市況▼



香港新界養魚協進會會長黎來就表示，馬鞍風力不大、水漲不嚴重，故對淡水漁業影響不大，業界事前已鞏固好漁網，防止魚排內的魚被潮漲或雨水沖走，亦有做好低漥防洪措施。他稱暫時未有聽聞有魚被沖走，故認為今次颱風對漁業影響有限。

香港島東立法會議員梁熙則表示，昨晚到杏花邨視察，現場無大規模水漲或水浸影響到居民的情況，政府及管理公司事前亦有加裝大型鐵板在屋邨入口、停車場入口等，渠務署亦提前做好渠口工作，防止有倒灌噴水的情況。他認為，各部門準備工作足夠，但多數治標不治本，質疑若遇到更強勁的颱風，擋水板並不足夠，認為應提供資助，在沿岸加裝弱波石，減少水浸情況。

▼8月24日 鯉魚門商舖中午堆砌沙包防水浸▼

