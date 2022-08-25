馬鞍風球｜天文台改發3號風球　市民提早到紅隧候車：預咗打唔成

強烈熱帶風暴「馬鞍」正遠離本港，天文台今早（25日）9時20分改發三號強風信號。有打工仔表示，早有心理準備「打唔成風」，即使八號風球仍然懸掛，已出門上班。



▼8月25日改發三號風球後，市民在紅隧輪候巴士趕返工情況▼



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巴士服務於今早9時半陸續恢復，有市民9時已在紅磡隧道巴士站候車，至10時開始出現候車人龍。多名市民均表示早有心理準備今日要上班。

早在9時已到達紅磡巴士站候車的鍾先生表示，昨晚已有心理準備，預計今日打風放假的機會只有「一半半」，今早得悉天文台將改發三號風球，他坦言有少許失望，但仍提早出門上班，「（對工作）無咩影響，預咗落波就早出門。」

另一位市民馮小姐則表示，雖然同樣有心理準備「預咗打唔成」，但天文台在9時25分改發三號風球，比她預計在10時許改發提早約一小時，她因而要趕往上班。

▼8月25日改發三號風球後，市民在紅隧輪候巴士趕返工情況▼



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同樣在9時已在巴士站等車的陳女士則說，因為從事炒散工作，昨日很擔心今日打風無法上班，影響收入，稱今日能上班反而是好事。

至早上近11時，紅磡巴士站漸見人龍，最靠近紅磡站天橋的站頭，人龍一度排至天橋並延仲至站內，目測至少50人候車。

候車逾15分鐘仍未上到車的梁女士指，紅磡隧道只有一條路線能到公司，但剛到站的巴士已上滿客，「連門都無開⋯⋯𠵱家遲硬到 。」梁女士續指，暫未知遲到會否獲公司彈性處理，或會影響工資。