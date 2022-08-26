馬鞍遠去炎熱有驟雨　天文台發酷熱天氣警告　開學日有驟雨及雷暴

熱帶氣旋馬鞍遠離本港，天氣回復炎熱，天文台今早（26日）發出酷熱天氣警告，截至約早上11時，京士柏錄得的暑熱指數臨近30，多區最高氣溫逾31度，市民應慎防中暑。

雖然馬鞍遠去，但驟雨正影響廣東沿岸地區，天文台預料，今日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，市民出門記得帶雨傘。

展望未來天氣，受高空反氣旋支配，周末至下周初華南大致天晴及酷熱。但隔著高空反氣旋減弱，以及一股微弱的東北季候風會在下周中後期影響華南，下周四（9月1日）開學日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，至下周六及周日（9月3日及4日）將短暫時間重見陽光，但仍有幾陣驟雨。



▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



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多區氣溫升穿「3字頭」 局部地區有驟雨

天文台今早於9時45分發出酷熱天氣警告，截至早上約11時，京士柏錄得的暑熱指數臨近30，多區氣溫升穿「3字頭」達31度或以上，包括深水埗、荃灣城門谷、上水、屯門、黃大仙、跑馬地等，其中橫瀾島氣溫更高達攝氏33度。

▼8月24日 天文台改發8號風球▼



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熱帶氣旋馬鞍已遠離本港，並減弱成熱帶低氣壓，預料會在今日橫過越南北部並逐漸消散。但天文台指，驟雨正影響廣東沿岸地區，預料今日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，市民出門除慎防中暑，也應帶備雨傘。

（天文台網頁圖片）

周末至下周初大致天晴及酷熱 開學日有幾陣驟雨

展望未來天氣，天文台預測，受高空反氣旋支配，未來兩日（27及28日）天氣大致天晴及酷熱，氣溫介乎攝氏28至33度，但局部地區會有驟雨。至下周一（29日）及二（30日），天氣持續酷熱，氣溫維持在介乎攝氏28至33度，但有陽光的時間會減少。

至下周三（31日），只有短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫略為下降至介乎攝氏28至32度。及後兩日（9月1日及2日）天氣轉差，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫回落至介乎攝氏27至31度。而下周末有短暫時間重見陽光，但仍有幾陣驟雨。

九天天氣預報（天文台網站）

▼8月17日 天文台發出黃色暴雨▼

