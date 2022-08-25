馬鞍風球｜天文台剖析風力不似預期四因素　9時後迅速落波有原因

「馬鞍」來襲，天文台一度發出八號風球，不過今早（25日）9時許「落波」引起不少市民批評。天文台撰文解釋，隨著馬鞍遠離本港，本港今早風力逐漸減弱，天文台於早上約6時提示會考慮在早上9至11時之間改發三號強風信號。



隨後在早上8時許，本港多處風力曾短暫上升，長洲更達烈風程度，9時後風力迅速減弱，天文台隨後在早上9時20分改發三號強風信號。文中又指，由於馬鞍的移動速度較快，亦採取較原先偏西的路徑，與其相關的風暴潮出現時間略早於天文漲潮，所帶來的水浸影響亦較原先預期低。



▼8月25日早上杏花邨風浪勁▼



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長洲等多處八號風球期間吹烈風 香港一直處馬鞍危險半圓

天文台今日以「來去匆匆的馬鞍」為題撰文，指馬鞍今日凌晨在本港西南偏南200公里左右掠過，馬鞍橫過南海北部期間移動迅速，半圓效應明顯，並採取西北偏西路徑移向廣東西部沿岸，而本港一直處於其移動方向右半圓，即危險半圓中。而八號信號生效期間本港多處地區吹烈風，包括長洲、大美督及位於維港以西的青洲等，高地更間中達暴風程度。

較大風切變限制馬鞍迅速發展

另一方面，天文台指從衛星雲圖可見馬鞍中心北面的對流雲團不及南面廣闊，顯示馬鞍受較大的風切變影響而限制其迅速發展。

馬鞍採取較原先預測偏西路徑移動 與香港距離較預期遠

路徑方面，天文台強調早前各大電腦預報模式對其登陸位置的預測有差異，部分模式預測馬鞍會在廣東東部沿岸登陸，亦有模式預測較為偏西路徑在廣東西部沿岸登陸。雖然當時電腦預報模式顯示馬鞍的路徑較大機會靠近珠江口一帶，但結果馬鞍採取較原先預測偏西的路徑移動，與香港的距離較預期遠。

移動速度較快 風暴潮時間早於天文漲潮 水浸較預期低

由於馬鞍的移動速度較快，亦採取較原先偏西的路徑，與其相關的風暴潮出現時間略早於天文漲潮，所帶來的水浸影響亦較原先預期低。天文台指今日早上約7時鰂魚涌潮汐站錄得的海水高度曾上漲至海圖基準面以上最高約2.7米，比正常潮水位高0.5米左右。

8時許多處風力短暫上升 9時後風力迅減 故改發三號風球

天文台又指，隨著馬鞍遠離本港，本港今日早上風力逐漸減弱，天文台於早上約6時提示會考慮在上午9至11時之間改發三號強風信號。隨後在早上8時許，本港多處風力曾短暫上升，長洲更達烈風程度，9時後風力迅速減弱，天文台隨後在上午9時20分改發三號強風信號。

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