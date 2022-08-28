酷暑持續　全港多區錄34度或以上　天文台料乍雨乍晴迎九月

颱風「馬鞍」來去匆匆，風暴過後本港持續熱辣辣。酷熱天氣警告現正生效，截至上午11時40分，多區錄得33度或以上，天文台預料正午時分，部分地區氣溫將升至約34度，包括上水、大埔、沙田及西貢等。天文台今（28日）晨發出特別天氣提示，提醒高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水份。

不過，踏入本月尾聲，天氣乍雨乍晴。隨著高空反氣旋減弱，本週中後期驟雨增多，一股微弱的東北季候風亦將至，惟氣溫未見顯著下降，市民及學生需以濕熱迎接開學月。



本港天氣炎熱，相信有不少市民到泳灘游泳或者滑浪消暑。（廖雁雄攝/資料圖片）

根據天文台香港分區天氣圖所見，多區錄得33度或以上，其中黃大仙氣溫更率先攀升至34.1度。(天文台截圖)

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。上午11時40分，深水埗、九龍城、觀塘等多區錄得33度或以上，其中黃大仙氣溫更率先攀升至34.1度。天文台預報正午時分，上水、大埔、沙田及西貢等地區氣溫，亦將上升至約34度。酷熱天氣警告現正生效，天文台發出特別天氣提示，提醒市民補充足夠水份。

本港地區下午及今晚天氣預測方面，大致天晴，但局部地區有驟雨，下午酷熱。今晚部分時間多雲。吹微風，漸轉吹和緩東風。展望明日仍然酷熱，隨後兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨及雷暴。

天文台未來九天預報所見，明日至9月初，天氣持續不穩，並乍現驟雨。(天文台截圖)

至於未來九天預報，天文台指，隨著高空反氣旋減弱，本週中後期驟雨增多，一股微弱的東北季候風會在本週後期影響廣東沿岸，明日至9月初，天氣持續不穩，並乍現驟雨，但日間短暫時間有陽光，且氣溫俳佪27至33度，炎熱未減。

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