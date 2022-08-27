將軍澳、沙田升穿33度　天文台發酷熱天氣警告　料濕熱迎開學日

來去匆匆的熱帶氣旋「馬鞍」遠離本港後，天氣轉趨炎熱。酷熱天氣警告繼續生效，天文台今日（27日）清晨，便發出特別天氣提示，提醒高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水份。

天文台表示，高空反氣旋正為華南天氣帶來普遍晴朗的天氣，氣溫會持續炎熱，今日最高氣溫可達34度，截至中午時份，黃大仙、上水和沙田等多區氣溫已升穿33度。

不過好天氣預料只會持續到下周初，隨後一股微弱的東北季候風將於下周後期殺到，9月1日開學日將會迎來驟和雷暴，但氣溫卻未見顯著回落，相信一眾莘莘學子將於悶熱、潮濕的天氣下，為新學年揭開序幕。



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（天文台截圖）

天文台表示，高空反氣旋正為華南天氣帶來普遍晴朗的天氣，氣溫亦持續炎續，預料今日市區氣溫介乎攝氏27至34度，中午時分本港多處地區的氣溫已上升至33度左右。

酷熱天氣警告自昨日（26日）早上9時45分生效後，現時仍然持續。天文台早在今日清晨6時45分發特別提示，指本港受持續高溫天氣影響，提醒市民要保持警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並呼籲市民若出現頭暈、頭痛、噁心等中暑徵狀應盡快求醫。

截至中午12時10分，上水、打鼓嶺、元朗公園、大埔、黃大仙、跑馬地等多區已錄得33.5度高溫，是全港最高，深水埗、九龍城、將軍澳等多區亦已升穿33度，近乎全港的氣溫已達「3字頭」水平。

（天文台截圖）

周日最高氣溫料達34度 9.1開學日下午驟雨局部地區有雷暴

天文台預測，受高空反氣旋支配，未來一兩日華南大致天晴及酷熱，明日（28日）最高氣溫仍會維持在34度，不過高空反氣旋會逐漸減弱，天清氣朗的日子只會維持到下周二（30日），雖然氣溫未見顯著回落，但天氣會轉陰，亦會有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

一股微弱的東北季候風預料會在下周後期影響廣東沿岸，剛巧碰上莘莘學子下周四（9月1日）的開學日，清晨上學之時或仍可享短暫陽光，但到下午便會迎來幾陣驟雨，事隔半個月再次穿上校服上課的同學們緊記要帶遮返學。

至於隨後幾日的天氣仍會持續不穩，驟雨會持續，下周末或難再與陽光玩遊戲。

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