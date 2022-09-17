酷熱天氣持續　天文台料今日最高達34度　下周三氣溫回落至31度

本港天氣持續酷熱，天文台表示，受一股乾燥的大陸氣流影響，未來一兩天華南持續酷熱及大致晴朗，風勢微弱，氣溫最高達34度。天文台預料，一股清勁偏東氣流會在星期二抵達廣東沿岸，下周中期區內有幾陣驟雨，氣溫稍為下降，氣溫介乎27至32度。



酷熱天氣警告自周一（12日）早上發出，截至今日（17日）中午已維持近108小時，預測今日最高34度。在正午時分，黃大仙、沙田、元朗及大美督氣溫更已達35度。天文台亦發出特別天氣提示，提醒市民本港高溫天氣持續，應補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



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天文台表示，一股乾燥的大陸氣流正為華南沿岸地區帶來普遍晴朗的天氣，預料本港今日大致天晴及乾燥，部份地區有煙霞，日間酷熱，市區最高氣溫達34度，局部地區有驟雨。吹輕微至和緩偏西風，京士柏錄得紫外線指數為7，強度屬於高。

本港9月17日11時50分各區氣溫。（天文台截圖）

9月17日天文台9天天氣報告。（天文台網頁截圖）

酷熱天氣持續多兩天 下周三最高氣溫回落至31度

而受乾燥的大陸氣流影響，天文台預料未來一兩日持續酷熱。明日及後日（18及19日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28度至34度，上水於19日下午的氣溫更有機會高達38度。天文台又預料一股清勁的偏東氣流會在星期二抵達廣東沿岸，本港下周中期有幾陣驟雨，氣溫稍為下降，下周三（21日）氣溫將回落至介乎27度至31度，下周四至周日（22至25日）則短暫或部份時間有陽光，9月26日亦預料會有幾陣驟雨。

超強颱風「南瑪都」直撲日本 先掠九州再橫過本州

天文台早前預告今年風季未完，在正午十二時，超強颱風「南瑪都」正集結在鹿兒島之東南偏南約580公里，預料向西北移動，時速約18公里。按天文台的移動路徑預測，南瑪都將會在今明兩日，移向日本九州一帶，隨後轉向東北方向移動，橫過日本本州。

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