酷熱天氣持續至9.19　天文台︰風季未完　料月底或有熱帶氣旋生成

本港踏入9月後未見涼意，天氣持續酷熱。天文台預測，受一股乾燥的大陸氣流影響，未來兩三天華南持續酷熱及大致晴朗，風勢微弱，市區最高氣溫仍達34度。不過一股清勁的偏東氣流預料會在下周中期，為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，下周三（21日）大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫亦稍回落至介乎27至31度。



天文台又表示，現時西北太平洋熱帶氣旋活動仍然頻繁，分別有熱帶氣旋「梅花」、「南瑪都」及「苗柏」，並料南瑪都周日（18日）將增強為超強颱風，未來兩三日移向琉球群島至日本九州一帶。雖然本港9月暫未有颱風逼近，不過天文台強調今年風季仍然未完結，預料9月下旬西北太平洋亦有機會再有熱帶氣旋生成。



▼9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼



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本港天氣近日「爭秋奪暑」，未見涼意。天文台表示，一股乾燥的大陸氣流正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，今日（16日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右，而截至今日中午12時，天文台錄得最高32.5度。另外，酷熱天氣警告由9月12日生效以來，已持續逾100小時。

天文台預測，今日大致天晴及乾燥，但部分地區有煙霞，下午酷熱，吹微風。展望未來兩三日持續酷熱，明日（17日）至下周一（19日）同樣大致天晴，日間酷熱及乾燥，氣溫則介乎28至34度，市民周末外出要多補充水份。天文台預料，本港下周中期風勢較大，有幾陣驟雨，下周三氣溫將稍為下降至介乎27至31度。

▼9月13日 中區等五區空氣質素達「10+」嚴重級別▼



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天文台︰今年風季仍然未完結

熱帶氣旋方面，梅花已減弱為熱帶風暴，料會在今明兩日橫過華東沿岸地區並逐漸減弱。而南瑪都則已增強為強颱風，天文台指在正午12時，南瑪都集結在鹿兒島之東南偏南約980公里，預料向西北移動，時速約16公里，橫過日本以南海域，並料周日將再增強為超強颱風。

今年9月西北太平洋熱帶氣旋活動頻繁，但暫時未有熱帶氣旋逼近本港，是否代表今年風季已告一段落？天文台發表「天氣隨筆」文章預料，9月下旬西北太平洋亦有機會再有熱帶氣旋生成，強調：「今年風季仍然未完結，天文台會繼續密切監察熱帶氣旋的活動和發展情況。」

「季風渦旋」造就熱帶氣旋溫床

至於本港今年9月上半月持續酷熱，天文台解釋位處於西北太平洋的「季風渦旋」為該區帶來不穩定天氣並成為熱帶氣旋的溫床，讓超強颱風軒嵐諾及強颱風梅花先後形成。兩個熱帶氣旋的移動路徑雖不盡一致，但都不約而同首先移到台灣或呂宋以東海域，流連一段時間，然後轉向北走，移入東海並遠離華南。

天文台又指，兩個熱帶氣旋吹襲期間，華南內陸天色普遍晴朗，陽光充沛，天氣酷熱。與此同時，軒嵐諾及梅花當時的環流亦已覆蓋華東一帶，並將乾燥大陸氣流以及華南內陸的高溫氣團推向沿岸地區。這股氣流令香港在這兩次過程中都變得非常乾燥、雲量偏少及陽光充沛，加上風勢微弱，以致出現持續酷熱的天氣。