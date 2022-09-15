酷熱天氣持續　天文台料今最高35度上水或見38度　下周二起稍降溫

踏入九月中，暑熱依然未減。酷熱天氣警告現正生效，天文台今（15日）表示，受一股乾燥大陸氣流影響，華南沿岸普遍晴朗。截至上午11時半，市區最高氣溫錄得35度，其中跑馬地及上水更見熱辣辣，跑馬地達35.1度，上水則有34.6度。天文台更預測，上水在下午兩時氣溫或可挑戰38度。

酷熱天氣料至少持續至下周一（19日），天文台預料料一股清勁的偏東氣流會在下周中期為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，將稍為降溫，下周二（15日）起天氣開始不穩，及至下周六（24日）始再現天晴。



▼9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼



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天文台自動分區天氣預測顯示，本港天氣炎熱，預測上水或於下午兩時可高達38度高溫。(天文台官網截圖)

受一股乾燥的大陸氣流影響，華南沿岸普遍晴朗。截至今日上午11時40分，本港各區繼續炎熱，跑馬地錄得35.1度、上水則有34.6度。根據自動分區天氣預測，今日下午氣溫將持續上升，天文台預測，下午兩時上水氣溫或可高達38度，打鼓嶺、石崗及將軍澳或升至36度。

天文台預料酷熱天氣將持續至下周一 連日最高35度

天文台前日下午錄得最高氣溫35.9度，本月內兩度打破本港9月最熱紀錄。天文台預測本港今日天晴乾燥，日間酷熱及吹微風，預料氣溫介乎29至35度。展望未來數天持續酷熱，大致天晴及乾燥。



不過天文台預料，一股清勁的偏東氣流會在下週中期為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。根據九天天氣預報所示，本港下周二（15日）起天氣開始不穩，並有驟雨，至下周六（24日）始再現天晴。

天文台預料，一股清勁的偏東氣流會在下週中期為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。(天文台官網截圖)

西北太平洋「三旋共舞」 路徑均遠離香港

目前西北太平洋正有「三旋共舞」，不過3個熱帶氣旋的移動路徑均偏離本港。在上午十時，強烈熱帶風暴「梅花」集結在南京之東北偏東約210公里，預料向西北偏北移動，時速約25公里，天文台預料，會在今明兩日橫過華東沿岸地區並逐漸減弱。

至於強烈熱帶風暴「南瑪都」則集結在鹿兒島之東南約1,220公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，將在未來兩三日橫過日本以南海域。熱帶氣旋「苗柏」，天文台的路徑預測顯示，將在日本以東海域，採取偏北路徑移動。

▼9月12日 中秋節後本港天氣酷熱▼

