天文台預測下周炎熱有雨　中央氣象局料將有颱風生成

9月中旬未見轉涼。天文台今日（19日）預測下午天氣酷熱，局部地區有驟雨及雷暴，未來9日氣溫徘徊27至32度，下周初多雲有雨，濕度高達95%。天文台又指出，一股廣闊低壓區，會在下周初為南海北部至呂宋海峽帶來不穩定天氣。



中央氣象局預計，未來10日，西北太平洋面和南海海域，將可能有1至2個颱風生成。



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天文台預測，今日下午短暫時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴，今晚大致多雲，吹輕微至和緩偏西風，明日及周三風勢頗大，有幾陣驟雨，隨後兩三日部分時間有陽光。

天文台展望未來9日，氣溫界乎27至32度，局部地區驟雨，間中有陽光，下周初雨勢增加，大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台未來9日天氣預測。（天文台網頁截圖）

廣闊低壓區為南海北部帶來不穩定天氣

天文台指出，中國東南部天色大致良好，但驟雨正影響廣東西部沿岸及南海北部，預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在明早抵達廣東沿岸，該區有幾陣驟雨，預料季候風補充會在接近週末影響華南。

天文台又指，廣闊低壓區會在下周初為南海北部至呂宋海峽帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋南瑪都會在今明兩日橫過日本本州沿岸，並逐漸演變為溫帶氣旋。

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