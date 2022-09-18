炎夏強陣風突襲　西貢有獨木舟翻側意外　梁榮武解釋天氣突變原因

本港今日（18日）天氣炎熱翳焗，惟天文台下午4時許突然發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，除了發出雷暴警告外，西貢更錄得每小時超過70公里強陣風，亦有人划獨木舟出海時翻側墮海。



為何天氣突變？前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武解釋，炎熱是最主要的原因，因當天氣較熱時，空氣會強烈上升，使空氣水份凝結，甚至變成雷暴雲。不過他強調有關現象要同時配合不同條件，例如是否有足夠水份等，故天氣熱未必一定會出現雷暴。



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在今日下午3時許開始，警方1小時內先後接獲大量報案，初步估計有逾20宗，包括直立板及獨木舟人士，他們均指由於突然下大雨及有雷暴，被困在海面上，其中在西貢白沙洲，有獨木舟出海時翻側，多人墮海，一名女子獲救後昏迷，送院時須進行心外壓急救。

康樂及文化事務署下午約4時半宣布，由於天氣惡劣關係，西貢區的銀線灣泳灘及清水灣第一灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，呼籲市民請勿在該處游泳。此外，沙田馬場的第八場賽事亦因閃電，需要延後約15分鐘開跑。

梁榮武：主因是太熱產生對流現象

前天文台助理台長梁榮武解釋，當天氣較熱時，便會產生對流現象，空氣會強烈上升，使空氣水份凝結，然後再變成雲。當升到甚高時，便可能產生雷暴雲，繼而出現雷暴，「所以主要原因都係天氣太熱。」

不過他強調，除了高溫外，同時要配合不同條件，例如本港今日北面吹北風、南面吹西南風，故可助空氣匯聚，成就了空氣強烈上升的條件。

雷暴帶由內陸發展再移到本港

梁榮武指，參考天文台的雷達，有關雷暴帶並非在香港產生，而是在東北面形成，然後再移到本港，「（雷暴）係內陸發展，然後吹咗嚟香港。」而當出現雷暴後，多數亦會伴隨大風。

本港近年的夏天均較炎熱，被問及日後會否較常出現今日情況，他相信未必一定會，因要同時配合不同因素，包括是否有足夠水份、出現空氣匯聚或高空反氣旋等。