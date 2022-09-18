猛烈陣風突襲　天文台六發特別提示　大澳風速曾達時速110公里

本港天氣持續翳焗，酷熱天氣警告自周一（12日）早上發出，截至今（18日）中午已維持近150小時，天文台預測今日最高氣溫將達34度，其中元朗公園及大美督已分別錄得35.2度及35.1度，更預報上水及打鼓嶺下午將升溫至36度。



高溫觸發雷暴天氣，天文台下午至晚上至少六度發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，先是西貢錄得每小時超過70公里的強陣風，其後流浮山錄得每小時超過90公里的猛烈陣風，大澳入夜後更錄得每小時超過110公里的陣風，天文台遂將警告由「強陣風」改為「猛烈陣風」，警告也由「請盡快到安全地方躲避」變成「請立刻到安全地方躲避」



天文台下午4時10分發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。(天文台圖片)

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天文台下午4時10分發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，提醒如身處室外，要盡快到安全地方躲避。 在下午4時05分，西貢錄得每小時超過70公里的強陣風。

天文台再於傍晚6時25分再發出另一特別天氣提示，都是指預料猛烈陣風繼續吹襲香港，呼籲身處室外市民立刻到安全地方躲避。 在下午6時20分，流浮山錄得每小時超過90公里的猛烈陣風。

天文台下午6時25分再發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲新界西。(天文台圖片)

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根據天文台分區天氣顯示，上午11時40分，元朗公園高達35.2度、大美督則錄得35.1度，跑馬地亦達34.6度。(天文台官網截圖)

天文台上午表示，廣東地區天色大致良好，風勢微弱，天氣酷熱。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。根據天文台分區天氣顯示，上午11時40分，元朗公園高達35.2度、大美督則錄得35.1度，跑馬地亦達34.6度。自動分區天氣預報所見，上水及打鼓嶺料於下午兩時升溫至36度。天文台發出特別天氣提示，提醒市民本港高溫天氣持續，應補充足夠水分。如感不適，應立刻休息或求助，需要時盡快求醫。

本港地區下午及今晚天氣預測方面，下午酷熱，部分時間有陽光及有煙霞。稍後大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏西風。

▼9月16日 空氣污染嚴重，維港一片灰濛濛▼



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本港空氣近日持續混濁，環保署昨午（16日）的空氣質素健康指數，15個一般監察站中，更有10個錄得10+「爆錶」，即健康風險為嚴重級別，包括中西區、南區、荃灣、元朗、屯門及東涌等。環保署預料至下周一（19日），一般及路邊監測站的健康風險級別或會達到高或以上水平。

據環保署今日上午11時半公布數據所見，各監察站暫維持中級水平，不過署方預料今日下午一般及路邊監測站的健康風險級別，將達高至甚高水平。環保署提醒，當處於「甚高」水平時，兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士應盡量減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

展望明日，天文台指，華南地區明日風勢仍然微弱，天氣酷熱，高溫觸發的驟雨會影響該區，另預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在周二（20日）抵達廣東沿岸，本週中期該區氣溫稍為下降。其補充會在本週後期繼續影響華南。

天文台指，周二及周三風勢頗大，氣溫稍為下降及有一兩陣驟雨。本週後期部分時間有陽光，不過即使周五（23日）踏入「秋分」，亦未見顯著涼意，下周一（26日）起則大致多雲及有驟雨。

熱帶氣旋方面，「南瑪」在今日橫過日本九州沿岸，隨後一兩日轉向東北方向移動，橫過日本本州。

▼9月16日 空氣污染嚴重，荃灣一片灰濛濛▼

