秋意未至周二續炎熱市區料最高達33度　或破紀錄成最熱重陽節

剛過去的國慶周末假期，天氣不穩、時晴時雨，但今日（3日）好天氣重臨。天文台表示，今日天氣炎熱，早在上午10時許便發出酷熱天氣警告，至正午時份，多區氣溫已升穿30度，上水更錄得35.3度高溫，是眾多監測站中最熱。天文台預測，明日（4日）的重陽節將會陽光普照、酷熱天氣持續，預料市區最高溫可達33度，將有可能打破1959年32.5度的紀錄，成為最熱重陽節。



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截止下午一時，多個監測站的氣溫已升穿「三字頭」，上水更高達35度，是眾多監測站中最熱。（天文台截圖）

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度左右，預料下午會持續酷熱、吹和緩偏東風。

根據天文台的分區天氣數據，截止下午12時50分，多個監測站的氣溫已升穿「三字頭」，上水更高達35.3度，是眾多監測站中最熱，其次則是青衣，氣溫高達33.5度，而位處市區的九龍城、天文台、觀塘和跑馬地，氣溫亦已達約32度。

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天文台預料，高空反氣旋會在明日為華南帶來晴朗酷熱的天氣，亦即市民明日登高掃墓，會有猛烈的太陽相伴，預料最高溫度可達33度，或會比今日更熱，已計劃前往拜山的市民，緊記要帶備足夠的水，以及「小風扇」等，以防中暑。

翻查資料，過去30年重陽節的平均氣溫為27.8度，除去年的30度外，近年已較少升穿「三字頭」，而最炎熱的重陽節則是1959年的10月10日，錄得32.5度高溫，若明日氣溫如天文台預測，高達33度，或有機會打破63年紀錄，成為本港有紀錄以來最炎熱重陽節。

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（天文台截圖）

下周降溫至最低24度

好天氣相信只會維持到明日的重陽節，天文台預測，一股東北季候風會在周三（5日）抵達廣東沿岸，屆時微風將會轉吹東風，風勢會逐漸增強，更會迎來幾陣驟雨，氣溫亦會稍為下降，會徘徊在「2字尾」的水平。

時晴時雨的飄忽天氣相信會持續至下周一（10日），但天文台預料，另一股乾燥的東北季候風會在下周初影響華南地區，風勢會稍微增強，氣溫亦會進一步下跌，預料下周二（11日）起，氣溫會跌至24至29度。

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