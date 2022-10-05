天文台：9月異常炎熱　三日錄35度或以上　打破兩項高溫紀錄

今年9月天氣炎熱，天文台回顧上月天氣時指出，由於上月陽光遠較正常多，形容為「少雨及異常炎熱的9月」。天文台指，上月曾打破兩項高溫紀錄，包括全月最高氣溫達35.9度，為有紀錄以來9月份的最高。另外，上月天文台有三天錄得最高氣溫35度或以上，亦是有紀錄以來9月份的最多。



天文台又指，上月平均最高氣溫為32.7度、平均氣溫29.6度及平均最低氣溫27.3度，全部皆是有紀錄以來九月份的第二高。雨量方面，上月亦較正常少雨，全月總雨量只有171.2毫米，是正常值321.4毫米的約53%。而本年首九個月的累積雨量為1999毫米，較同期正常值2242.8毫米少約11%。



▼9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼



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天文台表示，由於月內陽光遠較正常多，故上月本港異常炎熱，並稱上月總日照時間為237.4小時，較正常值174.4小時多約36%，是有紀錄以來9月份的第八高。在一股微弱的東北季候風影響下，上月首日香港部分時間有陽光及天氣酷熱；高溫亦在下午觸發了雷雨，大埔及新界北區錄得超過70毫米雨量。受乾燥的大陸氣流影響，2日至6日本港天晴乾燥及酷熱。

受廣東沿岸的一股偏東氣流及南海的一道廣闊低壓槽影響，7日本港天氣轉為大致多雲，間中有驟雨及有幾陣雷暴，新界多處地方錄得超過20毫米雨量，而大埔更錄得超過40毫米雨量。在一道高壓脊支配下，除局部地區有驟雨外，8日至9日普遍天晴及日間天氣酷熱，在微風的情況下，翌日除短暫時間有陽光外，高溫亦觸發了幾陣驟雨。

▼9月16日 空氣污染嚴重，維港一片灰濛濛▼



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9.13錄35.9度高溫 創歷來最熱9月紀錄

受一股乾燥大陸氣流的持續影響，除有幾陣驟雨外，11日至17日本港普遍天晴及酷熱。在陽光充沛的情況下，天文台氣溫於13日上升至全月最高的35.9度，是有紀錄以來9月份的最高。此外，13日及14日天文台的平均氣溫達31.7度，同時是有紀錄以來9月份的最高；而9月14日錄得的最低氣溫29.6度，亦是有紀錄以來9月份的最高。

在微風的情況下，18日至19日除部分時間有陽光外，高溫亦在這兩天觸發幾陣驟雨及狂風雷暴，其中18日下午局部地區有強烈狂風雷暴，為西貢、流浮山及大澳帶來強烈陣風。隨着一股東北季候風補充的抵達，23日本港初時大致天晴，但稍後逐漸轉為多雲，有幾陣驟雨及雷暴，新界西部錄得超過20毫米雨量。至30日本港雨勢有時頗大，多處地區錄得超過100毫米雨量。在有雨的情況下，天文台氣溫於當日下降至全月最低的24.8度。

▼9月18日 天氣突變雷電交加▼



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▼9月30日 天文台早上及晚上發出黃色暴雨警告▼

