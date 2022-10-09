菲律賓以東海域或有熱帶氣旋生成　天文台解釋「秋颱」難測

天文台今日（9日）在九天天氣預報提到，位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區，會在未來一兩日逐漸發展，並移向菲律賓一帶。會否影響香港？



根據Ｗindy網站，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測該低壓區會增強熱帶氣旋，並向西移動，但在會台灣至菲律賓之間的呂宋海峽90度轉北，沿台灣東面近岸向北移，不會進入南中國海；而美國國家氣象局的全球預測系統（GFS）則有些不同，預測該熱帶氣旋會經呂宋海峽進入南海東部水域、約為香港800公里警戒範圍，然後90度轉南。一個料向北，一個料向南，「秋颱」真的難預測？天文台發布一段動畫解說逐一解說。



▼8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼



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天文台今晚發出「黑球」 代表風力達3號風球

一股東北季候風補充今晚抵達華南沿岸，受東北季候風影響，預料本周華南沿岸普遍晴朗及乾燥，早晚較涼，日夜溫差較大。天文台晚上8時45分發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，預料本港吹強風，平均風速每小時超過40公里，即3號風球風力，而陣風間中達烈風程度。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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中央氣象台：或有1至2個颱風生成

天文台在今日上午11時半及下午4時半發布的九天天氣預報，都提及位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會，在未來一兩日逐漸發展，並移向菲律賓。九天天氣預報顯示，未來九天主要吹北至東北風，下周初再度增強。

內地中央氣象台中期預測指未來10天，西北太平洋將會有1至2個颱風生成，並可能對華南沿海帶來明顯風雨天氣。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



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會住進入南海？ 兩氣象機構一個料南移、一個料向北走

該廣闊低壓區很大可能發展成熱帶氣旋，至於移動路徑，歐美兩大氣象機構預測暫有分別。

美國國家氣象局的全球預測系統（GFS）預測該熱帶氣旋會經台灣至菲律賓之間的呂宋海峽，進入南海東部水域、約為香港800公里警戒範圍，並獲得東北季候風「加持」，但其後不會續向西移動，而是90度轉向南移動，但風場主要在北及西面，即較接近香港。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測該熱帶氣旋也會向西移動，但不會進入南海東部，而是會在呂宋海峽90度轉向北移動，沿台灣東面近岸向北移，並被南下的東北季候風「攻擊」而減弱。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



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天文台製藉羽毛球賽動畫解釋颱風與東北季候風效應

一個料向北，一個料向南，「秋颱」真的難預測？天文台在Facebook發布一段原創動畫《羽球少年》，解說熱帶氣旋與東北季候風的互動關係。

動畫藉羽毛球賽指出，颱風是靠暖濕海水提供能量，通常海面溫度攝氏26度或以上的海洋就可以形成力量 ，中心的大氣壓力較外圍低，氣流從外圍流向中心；秋天東北季候風源於内陸高氣壓，一般帶着較涼及乾燥的空氣。因此颱風及季候風各自「單打」的破壞力已經很强。

▼2021年10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼



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如季候風與熱帶氣旋「雙打」產生共同效應，屆時風勢將會很大。情況如同2021年10月颱風獅子山及圓規先後襲港，兩次颱風皆受季候風加持。不過亦有例外的情況，以2013年11月的羅莎及2018年10月的玉兔為例，兩個颱風進入南海後，均遇到乾燥東北季候風而迅速減弱。

天文台指，季候風亦會影響熱帶氣旋的引導氣流，令移動路徑出現較大變化，如2010年10月秋颱「鮎魚」，被引領至粵閩交界位置登陸。

天文台強調，秋季熱帶氣旋強度及路徑，很多時候較夏季複雜多變。相比起「單打」，「雙打」的共同效應在預測上挑戰更大，更難捉摸。

▼2021年10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 旺角周末冷清▼

