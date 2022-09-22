打風｜熱帶低氣壓形成天文台料9.26最近香港　離岸達3號風球風力

踏入9月底，天文台早已預告今年風季未完結，或再有熱帶氣旋逼近本港。天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料初時移動緩慢，稍後向西移動，時速約18公里，大致移向呂宋北部一帶。



天文台又更新熱帶氣旋路徑，料熱帶低氣壓將於周六（24日）增強為熱帶風暴，其後一直維持並移向海南島一帶，而下周一（26）料最接近本港，在約400公里外掠過。根據天文台九天天氣預報，料周六起至下周一連續三日，離岸風力間中6級，即達三號風球程度。



▼8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼



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天文台表示，在今日（22日）下午4時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏東約1480公里，會在未來一兩日大致移向呂宋北部一帶，並有機會在下周初至中期橫過南海中至北部。同時受東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢仍然頗大及有驟雨。

根據天文台九天天氣預報，料周六起至下周一（24至26日）連續三日，離岸風力間中6級，即達三號風球程度。而該熱帶低氣壓料下周一最接近本港，天文台料下周一天氣轉不穩，料將大致多雲，有幾陣驟雨。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



根據美國全球預報系統（GFS）預測，一個熱帶氣旋或於周六於南海形成，隨後一直向西移動，大致越南一帶，料下周一至下周二（27日）最接近本港，不過仍有一段距離。強度方面，GFS料該熱帶氣旋海平面中心最低氣壓為972hPa，即達颱風程度。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則料，該熱帶氣旋形成後將移向雷州半島一帶，故與本港距離較近。ECMWF同樣預測，該熱帶氣旋於下周一最接近本港。至於強度方面，ECMWF料海平面中心最低氣壓為996 hPa，即僅為熱帶風暴程度。

至於內地中央氣象台中期預測亦指，未來10日西北太平洋和南海海域，將有2個左右颱風生成，並將可能對內地南部和東部海域帶來較大風雨影響。

▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼

