天文台料周二清涼新界多區跌穿20度　菲律賓以東低壓區將橫過南海

踏入10月本港秋意漸濃。天文台預測，東北季候風會在本周繼續影響華南，未來一兩日沿岸地區普遍晴朗及非常乾燥，早晚較涼，料明日（11日）市區最低氣溫21度，新界多區則料「跌穿」20度僅得19度，打鼓嶺更或低見18度。不過隨著季候風稍為緩和，接近周末氣溫又再回升至最高31度。



另外，天文台又預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展，並在本周中後期橫過南海中部，但其發展及移動路徑存在變數。此外，位於西北太平洋的另一個低壓區亦有可能發展為熱帶氣旋，並在下周初靠近呂宋海峽一帶。至於歐美預報則料，菲律賓以東海域的低壓區進入南海後將向移向越南一帶，與港保持一段距離。



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本港今日（10日）天氣明顯轉涼，今早天文台最低錄21.6度，九龍城、觀塘及元朗等最低更錄約20度。天文台指，東北季候風正為廣東沿岸帶來較涼的天氣。今日正午時分，本港大部分地區的氣溫較昨日低四至五度，並預測今日天晴及非常乾燥，吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風。

展望未來一兩日天晴及非常乾燥，早晚較涼，料明日市區氣溫介乎21至27度，上水、石崗及流浮山得19度，打鼓嶺更或低見18度。周三（12日）氣溫則稍為回升至介乎22至28度。

天文台又預測，周四（13日）起雲量增多，接近周末氣溫回升至約為25至31度。不過料下周一（17日）起將天氣漸轉不穩，有一兩陣驟雨，下周三（19日）氣溫再回落至介乎22至26度。

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天文台預測位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展。根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）預測，該低壓區周三橫過南海中部後一直向西移動，並在越南一帶登陸。強度方面，ECMWF料海平面中心最低氣壓為1003 hPa，即維持低壓區程度。GFS則料該低壓區海平面中心最低氣壓為996 hPa，即達熱帶風暴程度。

至於西北太平洋低壓區，ECMWF及GFS同樣料該發展低壓區成熱帶氣旋後，下周一、二（18日）將移向台灣，不過撞正「颱風殺手」東北季候風，或慢慢消散。強度方面，ECMWF及GFS同樣料該低壓區將達熱帶風暴程度。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼

