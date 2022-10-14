秋颱︱季候風襲港　風勢頗大天氣較涼　下周三跌至19度

本港天氣開始轉涼，天文台預料乾燥的東北季候風會在未來一兩日為廣東地區帶來普遍晴朗天氣，而季候風補充會在下周日（16日）抵達華南，沿岸地區下周初至中期風勢頗大，天氣較涼。根據天文台九天天氣預報，下周三（19日）市區最低氣溫跌至19度，清晨時分長洲、石崗的氣溫或得17度，打鼓嶺更或低至16度。



另外，天文台預料位於呂宋以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並在周日橫過呂宋海峽一帶，為南海東北部帶來不穩定天氣，但其後發展及路徑仍存在變數。此外，位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日移向越南中部。



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天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，廣東地區普遍晴朗。本港地區今日（14日）氣溫維持於25至31度，下午及今晚天氣預測天晴，下午乾燥。吹和緩至清勁東北風。

展望周末期間大致天晴及乾燥。周日部分時間有陽光。下周初至中期風勢頗大，天氣較涼。下周二及周三或有有幾陣驟雨，氣溫下降至20度或以下，周三清晨大部份地區將跌至20度或以下，長洲、石崗的氣溫或得17度，打鼓嶺更或低至16度。周四開始氣溫開始回升，下周六氣溫或回升至24度至28度。

呂宋低壓區逐漸發展為熱帶氣旋

天文台表示，位於呂宋以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並在下周日橫過呂宋海峽一帶，為南海東北部帶來不穩定天氣，但其後發展及路徑仍存在變數。此外，位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日移向越南中部。

（天文台熱帶氣旋位置及路徑圖）

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