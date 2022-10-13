秋颱｜天文台料10.19有區僅16度　熱帶氣旋周日移近南海東部

本港近日秋意漸濃，下周氣溫更或跌穿「2字頭」。天文台預測，一股乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續影響廣東沿岸，並料一股東北季候風補充會在周日（16日）抵達華南，華南沿岸下周初至中期風勢頗大，天氣較涼。根據九天天氣預報，下周三（19日）市區氣溫將跌至最低19度，打鼓嶺更或得16度。



另外，南海或現「風接風」情況。天文台指位於南海南部的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，並移向越南一帶，內地中央氣象台則料該低壓區將增強為熱帶風暴。此外，位於西北太平洋的另一個低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並在周日移近呂宋海峽一帶，但其後發展及路徑仍存在變數。



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本港近日秋意漸濃，下周氣溫更或跌穿「2字頭」。（資料圖片／盧翊銘攝）

天文台表示，受東北季候風影響，廣東普遍晴朗及非常乾燥。今日（13日）正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至50%以下。此外，位於南海南部的低壓區正正為該區帶來不穩定天氣。天文台預測，今日下午大致天晴及非常乾燥，今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸間中吹強風。

下周風勢頗大日夜溫差大 下周三大埔、上水僅17度

展望未來一兩日大致天晴及乾燥，周六（15日）及周日氣溫稍為回升至介乎24至31度。天文台料下周初至中期風勢頗大，天氣較涼，下周二（18日）起氣溫下降，料市區最低氣溫為20度，而前一日（17日）最高氣溫料達29度，即一日溫差達九度。下周三氣溫或進一步下降，天文台預測最低氣溫得19度，大埔、上水及流浮山等或得17度，打鼓嶺更可能低見16度。

內地中央氣象台料目前位於南海的低壓區將增強為熱帶風暴。（中央氣象台圖片）

南海南部低壓區增強 周五成熱帶風暴 趨向越南

另外，天文台指位於南海南部的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，並移向越南一帶。而根據內地中央氣象台預報，低壓區已發展成熱帶低壓，料將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，並略有增強，明日（14日）或升至熱帶風暴。不過中央氣象台同樣預測將移向越南，料不會影響本港。

西北太平洋低壓區遇東北季候風 料消散

至於西北太平洋低壓區，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）同樣預測，低壓區下周一（17日）移向台灣南部，不過「撞正」有「颱風殺手」之稱的東北季候風，低壓區將慢慢消散。強度方面，ECMWF料該低壓區最高達熱帶風暴程度，而GFS則料為強烈熱帶風暴程度。

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