圓規風球｜2日半掛2個8號風球　圓規獅子山合製「這麼近」新紀錄

強烈熱帶風暴圓規逼近，天文台預告今日（12日）下午4時至6時考慮改發八號烈風及暴風信號。今個8號風球一掛，與獅子山8號風球於周日（10日）凌晨4時40分轉3號風球約只隔2日半，將刷新本港因不同熱帶氣旋而帶來二度8號風球的相距最近時間紀錄。舊紀錄於1966年創下，保持了55年，當年兩個氣旋令香港相隔3天又3.5小時，兩次懸掛8號風球。



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舊紀錄由露娜與瑪媚1966年7月創下 保持了55年

根據天文台最新預告，將於下午4時至6時考慮改發八號烈風及暴風信號，即使最終下午6時才改發8號風球，與上次獅子山8號風球「落波」亦只隔61小時，勢超越保持了55年、由強烈熱帶風暴露娜及瑪媚於1966年7月創下，兩個8號風球相隔只有3天3.5小時（75.5小時）的相隔最近紀錄。

天文台預告今日（12日）下午4時至6時考慮改發八號烈風及暴風信號。（資料圖片）

2017年天鴿聯同帕卡3日半內兩掛8號風球 一時佳話

原本「這麼近」紀錄第二位的保持者，大家相信仍記憶猶新。2017年8月，強颱風天鴿吹襲後，相隔只有短短約3日半，強烈熱帶風暴帕卡又為本港帶來另一個八號波。除短短3日再有風假，當年截至帕卡來襲已先後有苗柏、洛克及天鴿先後吹襲香港，且均帶來八號風球，這個「連中四元」現象，成一時佳話。