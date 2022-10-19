菲律賓以東低壓區或增強並移入南海 周日維港泳氣溫最低24度
撰文：梁晉穎
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熱帶氣旋納沙及東北季候風近日為港帶來強風程度風力，同樣情況或再出現。天文台指出，位於菲律賓以東的低壓區可能進一步發展，並有機會在本周末至下周初移入南海，但其強度仍存在變數；而一股季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，令區內風勢頗大。
新世界維港泳將於下周日（23日）舉行，天文台預測氣溫介乎24至29度，吹和緩東至東北風，部份時間有陽光，也有一兩陣驟雨。
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周五至周六大致天晴 適逢獵戶座流星雨高峰期
天文台昨晚錄得今年入秋以來最低溫度，只有17.3度；大帽山跌破10度，低見9.6度。今日凌晨(19日)曾低見18.3度，中午曾回升至26.2度，晚上徘徊在24度。
天文台表示，隨着東北季候風逐漸緩和，本周後期廣東沿岸普遍晴朗，氣溫也逐步回升，九天天氣預報顯示，周六（22日）最高達30度，其他日子則最高28至29度。周五（21日）晚上10時半至周六（22日）凌晨4時是獵戶座流星雨最佳觀察時間，天文台預測該兩日大致天晴，太空館資料顯示天頂每小時出現率為20顆。
低壓區周末至下周初或移入南海
天文台指出，熱帶氣旋納沙會在未來一兩日移向北部灣一帶並逐漸減弱；不過位於菲律賓以東的低壓區可能進一步發展，並有機會在周末至下周初移入南海，但其強度仍存在變數。一股季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區風勢頗大。
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