維港泳｜殘疾不減拼勁　靠意志撐到尾　輪椅漢：唔知可參加幾多次

維港泳今日（12日）復辦，路線與以往不同，加上冬季舉辦，不少選手指要靠意志力完成賽事。比賽當中，不少為中年及較年長的參加者，其中一名63歲的男參賽者為輪椅人士，他與兒子一同比賽，水流太大的確非常吃力，但為了達至完成整個比賽為目標，感到辛苦也要盡力完成賽事，「因為永遠唔知道可以參加幾多次，所以我會努力游。」



63歲的黃先生行動不便，落水時需要工作人員扶持到岸邊比賽，他分享要闖過多關「游」到維港參加比賽。（梁煥敏攝）

殘疾人士闖多關游維港 兒子也陪游：我個仔都係為咗鼓勵我

比賽當中，不少為年過60歲年長人士，63歲的黃先生行動不便，落水時需工作人員扶持到岸邊，他分享要闖過多關「游」到維港參加比賽，經歷艱難，「我本來好擔心參加唔到，好在我完成到資格賽、打好針、得到大會認可先可以都維港去參與，我個仔都係為咗鼓勵我要陪我來。」他説，作為一個年長的殘疾運動員，經歷比其他人更多，以剛完成的比賽為例，由於風浪太大，多次被大浪推離航線，「飲咗好多海水」，但看到眼前高樓大廈的目標，幾艱難都要游，鼓勵下一代人堅持的精神。

黃先生年輕時已曾參賽，笑說維港乾淨咗：「以前成日食到膠袋。」（梁煥敏攝）

維港為香港地標 水質算乾淨咗 渡海泳老手黃先生：以前成日食膠袋

另外，多次參加比賽的65歲黃先生表示，14歲開始已經參與相似的渡海比賽，特別喜歡到維港游泳，「始終維港對香港係好特別，係地標，係一個情意結，幾時都會想參加。」他同樣説，今日的風向及浪比較大，的確感到有點吃力，但看着面前的高樓大廈，有如看到一個目標直衝，感覺相當不錯，他又提到，維港水質尚算乾淨、清澈，「起碼冇晒啲汽油味、又食唔到垃圾，以前試過咬到個膠袋。」形容能夠再次復辦舉辦維港泳是美事。

藝人黃澤鋒表示今年更改賽道，海水溫度低，的確比較辛苦。（梁煥敏攝）

前港隊游泳隊成員、藝人黃澤鋒：有多幢建築物感覺不會孤單

以往是競技組參賽者的他，由於大會大幅減少相關名額，他只能夠參與優悠組比賽，喜歡挑戰的他揚言會再接再厲參賽，「希望下年可以增加名額，參加競技組可以迫自己由快啲，今次就好似為咗放輕鬆嚟游水。」另外，前港隊游泳隊成員、藝人黃澤鋒同樣有參與賽事，他說，今年更改賽道、海水溫度低，參加比賽的確比較辛苦，但由於比賽終點的「目標」很明確，有多幢建築物，感覺在水中不會孤單，因此感到非常享受比賽。