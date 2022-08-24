維港泳2022突設500人上限　泳總最壞打算停辦一年：唔做喇嘥資源

香港疫情反彈，連續六日單日確診逾6,000宗，昨（23日）更創反彈後新高，政府對人群聚集活動感憂慮，多項體育賽事或煞停，其中，停辦兩屆後於去年復辦的維港泳或再停辦。



維港泳2022原定今年10月舉辦，但中國香港游泳總會會長王敏超今早（24日）表示，昨日中午收到政府通知，因疫情關係，大型活動最多容許500人參與，人數上限包括參賽者及工作人員，雖然泳總已向當局提出反建議，將維港泳同日分開四個不同時段出發，希望能放寬參加人數，但仍不獲批准，感到失望。



王指，維港泳2021有約1500人參賽，工作人員就有約750人，若政府限制今年維港泳人數於500人內，將計劃推遲賽事，可能未必在今年內舉辦：「得500人連工作人員，唔做喇，嘥資源，唔值得，因為兩邊（維港）啲船要停（舉行期間）。」



▼2021年12月12日 約1500人參加維港泳2021▼



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維港泳2021約有1500人參與 未有造成爆發

王敏超表示，維港泳2021約有1500人參與，比賽後未有造成大型感染爆發，而泳手賽前必須核酸檢測陰性，且符合疫苗通行證要求，下水前及上水後必須戴口罩，認為已符合防疫要求。

曾提分開四個不同時段出發建議 惟遭政府拒絕

王透露，昨日中午收到政府通知，任何大型活動上限均為500人，包括參加者及工作人員，泳總曾提出同日分開四個不同時段出發，首批泳手終點上水後另一批泳手才出發，以符合500人內要求，但不被接納：「海上有船護航，又有救生及醫療人員，得500人唔做喇，嘥資源，唔值得，以為分階段出發可以，但都唔得。」

冀再與政府商討 王敏超：疫情最近嚟得太突然 無辦法

王擔心，若賽事由10月延後，天氣凍或影響泳手表現，最壞打算是今年不舉行維港泳，但仍希望能夠再與政府商討，今日亦會與田總會面，了解其原於即將到來周日（28日）於天水圍舉行的香港十公里錦標賽安排：「疫情最近嚟得太突然，無辦法，始終要顧及全港安全。」