新世界維港泳10.23舉行　名額1500個　泳手須打齊針及持「藍碼」

各泳手注意，「新世界維港泳」將於今年10月23日舉行，健兒由灣仔金紫荊廣場出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額共 1,500 個，本月17日起接受報名。



由於疫情未緩和，大會要求泳手必須符合「疫苗通行證」及疫苗接種要求，在活動舉行前48小時內，接受大會安排的核酸檢測，並取得陰性結果，及遞交電子健康申報表，在比賽當日必須自行做快速抗原測試及使用「安心出行」進入賽區。



▼「維港泳2021」▼



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今屆賽事以「全城游出快樂力量」為主題，東京奧運自由泳兩銀得主何詩蓓及前港隊游泳代表朱鑑然擔任活動大使。賽事分為「競賽組」和「優悠組」，名額共1,500個，「競賽組」各組別的前三名均設有獎項，「優悠組」續設「飛躍新世界盃」。

9.17至9.23接受報名 10月初水試

賽事明日（17日）早上11時起接受網上報名，截止時間為9月23日晚上11時 59分。「競賽組」泳手報名需通過水試或持有其他認可成績，成績最快的首50 名男女泳手將可參賽。

「優悠組」若報名人數超出參賽名額，大會將會抽籤，並於9月28日公布抽籤結果及水試名單。中籤泳手須於10月初參與水試，水試結果及參賽名單將於10月10日公布。所有「新世界維港泳 2019」的「優悠組」及「競賽組」入圍泳手，如沒參與去年賽事，今年仍可享報名費半價優惠，以及豁免繳付水試及行政費用。

事前48小時大會安排核酸 比賽當日要快測

大會指出，因應疫情，泳手必須符合「疫苗通行證」的「藍碼」要求，及接種政府指定劑量疫苗。領取選手包當日，即活動舉行前 48 小時內，入圍參賽者須接受由主辦單位為泳手免費安排政府認可的核酸檢測，並取得陰性結果，泳手亦須遞交電子健康申報表。

比賽當天，泳手到達賽事場地前，必須自行進行快速抗原測試，並獲得陰性結果，及使用「安心出行」進入會場。大會在會場設置酒精搓手液、社交距離提示外，亦將在報到處設體溫監測設備，並在終點設有口罩派發處。

▼「維港泳2018」▼



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泳總：非常感謝新世界發展多年贊助

泳總會長王敏超表示：「非常感謝新世界發展多年的贊助，以及有賴各政府相關部門及機構的鼎力支持和配合，才可在疫情下續辦『新世界維港泳』。」他希望透過「新世界維港泳」予泳手聚首一堂參賽外，同時延續這項極具香港特色的體壇盛事，讓全城一同享受由游泳帶來的快樂和動力。

新世界發展執行董事薛南海表示：「集團一直對推動香港體育發展不遺餘力，以往舉辦的『新世界維港泳』亦為港人帶來歡樂。今屆賽事已是疫情下第二度舉辦，集團盼藉着『新世界維港泳』，與廣大市民分享快樂正能量。」

「新世界維港泳 2022」資料



比賽日期及時間：2022 年 10 月 23 日（星期日）上午 7 時 05 分



網上報名日期：2022 年 9 月 17 日上午 11 時至 9 月 23 日晚上 11 時 59 分



抽籤結果查閱日期：2022 年 9 月 28 日上午 11 時



水試名單公佈日期：2022 年 9 月 28 日上午 11 時於泳總及新世界維港泳網頁公佈



水試日期及地點：2022 年 10 月 1 日 (喇沙書院游泳池)；2022 年 10 月 2 日（中山紀念公園游泳池）



水試結果及參賽名單查閱日期和方法：2022 年 10 月 10 日 上午 11 時於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱



領取選手包及檢測



日期和地點：2022 年 10 月 21 日（上午 9 時至晚上 8 時）；2022 年 10 月 22 日（上午 9 時至中午 12 時）



領取地點：觀塘海濱發現號 01



*主辦單位屆時會為泳手免費安排政府認可的 2019 冠狀病毒病核酸檢測

