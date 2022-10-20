天文台料熱帶風暴周日或闖港400公里　獵戶座流星雨10.21晚迎高峰

秋意正濃，明晚（21日）正值獵戶座流星雨高峰期，每小時有望可欣賞到20顆流星在本港上空劃過。天文台預測當日大致天晴，意味市民可相約友人一起去看流星雨。

看過流星劃破天際，本港或迎來另一個熱帶氣旋。天文台預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋會進一步發展，有機會在周末至下周初移入南海。按目前預測路徑及強度，最快下周日（23日）、亦是維港渡海泳舉辦日子，闖入本港400公里範圍，屆時將升級成熱帶風暴。



▼10月17日中午 市民在颱風納沙3號風球下做運動散步▼



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被喻為七大流星雨之一的獵戶座流星雨，今年活躍期是10月2日至11月7日，而明晚10時半至翌日凌晨4時間則為高峰期，如天氣許可，每小時可欣賞到20顆流星劃破天際。天文台預測，隨著東北季候風逐漸緩和，未來一兩日廣東沿岸普遍晴朗，料明日大致天晴，觀賞條件良好，市區氣溫介乎23至29度，天氣仍然「涼浸浸」，但無礙市民觀賞流星雨的興致。

周日維港泳或迎熱帶風暴

本港剛送走颱風「納沙」，其強度亦逐步減弱。在正午12時，已減弱成熱帶低氣壓的納沙，集結在海口之西南約340公里，預料向西北緩慢移動，移向北部灣一帶。

不過天文台預料，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋會進一步增強，有機會在周末至下周初移入南海，但其強度仍存在變數。天文台預測，周六（22日）本港仍然天晴，市區高見30度，但下周日開始有幾陣驟雨，氣溫稍稍下降至介乎24至28度，當日本港將舉行維港泳，未知會否影響泳手發揮水準。

下周初離岸間中吹6級風

按天文台目前預測路徑，在正午12時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北約1,120公里，向西移動，時速約20公里，移向呂宋海峽一帶，並逐漸逼近，最快下周日進入本港400公里範圍，屆時將升級成熱帶風暴，但料強度不會進一步增加，其後亦逐漸移離本港範圍。

天文台又預測，一股季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區風勢頗大，料離岸風間中達6級，即風力達三號風球程度，但天氣沒有進一步轉差，反而漸轉晴天，至下周末氣溫介乎23至28度，最低相對濕度跌至45%。

▼10月17日晚上 颱風把路人吹得頭髮亂了▼

