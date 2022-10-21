打風｜天文台料又有秋颱形成　10.23逼港　離岸風力達三號風球級

本港近日秋意漸濃，不過風季或仍未完結。天文台預測，位於呂宋以東海域的熱帶低氣壓會在明早（22日）移入南海，隨後一兩日橫過南海北部，其環流較為細小，但強度仍存在變數。根據天文台路徑資訊，料該熱帶低氣壓明早增強為熱帶風暴，下周日（23日）「殺入」本港400公里圍內。



根據九天天氣預報，天文台料下周日「霜降」將大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪。風力方面，料當晚離岸間中6級，即達三號風球風力，而當日亦是維港渡海泳舉辦日子，未知天氣狀況會否影響泳手發揮水準。



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周六增強為熱帶風暴 10.23在香港370公里外掠過

近日秋風送爽，天文台指在今日正午12時，位於呂宋海峽附近的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏北約710公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過呂宋海峽。天文台料該熱帶低氣壓明日增強為熱帶風暴，周日最接近本港，約在370公里外掠過，其後轉向越南一帶移動，並逐漸消散。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）則未見相關熱帶氣旋預報。不過兩者均料下周後期西北太平洋將有另一個熱帶氣旋生成，ECMWF料該熱帶氣旋將於下周五（28日）進入南海，其後一直向西移動，下周日（30日）將於越南一帶登陸。GFS則料該熱帶氣旋將移向台灣一帶，強度更或達超強颱風程度。

今晚獵戶座流星雨高峰期 觀賞條件良好

本港天氣方面，天文台指一股東北季候風正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。今晚（21日）10時半至翌日凌晨4時，為獵戶座流星雨高峰期，如天氣許可，每小時可欣賞到20顆流星劃破天際。天文台料今日下午及晚上天晴乾燥，吹和緩至清勁東至東北風。觀賞條件良好，料市民可欣賞到今次流星雨。

展望明日大致天晴，而周日為廿四節氣中的「霜降」，代表天氣亦漸見涼爽，愈來愈接近冬天。天文台料周日有幾陣驟雨，氣溫亦稍降至介乎24至28度。而較為乾燥的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，該區風勢頗大，隨後兩三日大致天晴及乾燥。不過下周六（29日）起天氣或漸轉不穩，將有有幾陣驟雨。

天文台料較為乾燥的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，該區風勢頗大，隨後兩三日大致天晴及乾燥。（天文台網頁截圖）

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