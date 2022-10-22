天文台料明風勢增強海有湧浪　倘發一號風球維港泳或要取消

2022年維港渡海泳將於明日（23日）在維港舉行，不過，天文台預測位於南海東北部的熱帶氣旋會在今明（22及23日）兩日橫過南海北部，明日將吹4至5級東至東北風，晚上離岸更會吹6級強風，即達到3號風球風速水平，明日有幾陣驟雨，海有湧浪。根據維港泳大會發出的泳員須知，倘在比賽當日早上6時仍懸掛1號或以上颱風信號，則會取消賽事。



天文台表示，由於該熱帶氣旅的環流較為細小，強度仍存在變數，故仍難以預料會否影響明早維港泳的舉辦，以及泳手的發揮。



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天文台表示，位於南海東北部的熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海北部，為該區帶來不穩定天氣。至今日正午十二時，該熱帶低氣壓集結在東沙以東約320公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

熱帶氣旋與港保持最少300公里距離 料威脅不大

天文台稱，按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會與香港保持最少300公里距離。而其環流較為細小，強度亦較弱，預料對香港的直接威脅不大，但強度仍存在變數。此外，一股較為乾燥東北季候風會在星期日晚抵達華南沿岸，該區風勢會頗大，大致天晴及乾燥。

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明日風勢加強海有湧浪 晚上離岸達三號風球風力

雖然預料明晚風勢加強，但維港泳將於明早舉行，風勢及天氣對泳手發揮至關重要，天文台預料明日會吹4至5級東至東北風，即平均風速可達到每小時20至40公里；晚上離岸吹6級強風，風速可達每小時41至51公里，即相等於三號風球風速。天文台更預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，海面有湧浪，每溫介乎攝氏23至28度。

倘發一號風球或紅雨黑雨 維港泳會取消

根據維港泳大會發出的泳員須知，倘若天文台在明早6時仍懸掛一號或以上颱風信號，或紅色/黑色暴雨警告信號，又或是比賽場地出現紅潮，或任何突發緊急事宜不適宜進行海上游泳比賽，則會將比賽取消。

至於九天天氣方面，預料下周一（24日）起有陽光，下周二至周四天晴、日間乾燥，10月30日又會有幾陣驟雨，未來一星期氣溫大至介乎攝氏22至28度，相對濕度最低達50%，女士們及男士們亦應注意保濕。