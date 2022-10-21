打風？天文台料10.23逼港熱帶氣旋環流細小　對港直接威脅不大

秋意漸濃，再有熱帶氣旋逼近。天文台料位於呂宋海峽附近的熱帶低氣壓會在未來兩三日橫過南海北部，與本港保持一定距離。不過與日前逼近的颱風「納沙」相比，天文台指該熱帶低氣壓強度較弱，而且環流較為細小，預料對香港的直接威脅不大。



東北季候風周日晚抵華南 與熱帶氣旋「峽」路再相逢

天文台今日（21日）以「『峽』路再相逢」為題發表天氣隨筆，指納沙在本周遠離並在北部灣一帶消散，但緊隨其後西北太平洋上又有另一熱帶氣旋形成並移向呂宋海峽，預料隨後會移入南海。而一股東北季候風會在周日晚（23日）至下周一（24日）抵達華南沿岸，東北季候風與熱帶氣旋可能又會在「峽」路遇上。

天文台預測可能進入本港400公里範圍

文中又提到，概率預報圖顯示，該熱帶氣旋會採取偏西至西南方向移動，在今日橫過呂宋海峽，並在未來兩三日橫過南海北部，與本港保持最少300公里距離。根據天文台路徑資訊，預測該熱帶氣旋明早增強為熱帶風暴，周日「殺入」本港400公里。

台氣象局預測周日移至港南方365公里 七級風圈距港甚遠

天文台表示，雖然該熱帶氣旋路徑與納沙頗為相似，但預料其強度較納沙低，環流亦較細小。此外，呂宋海峽及南海北部在納沙經過後水溫較低，即不少潛在能量已被耗用，預料會因此限制該熱帶氣旋的發展空間。

根據台灣中央氣象局預測，該熱帶氣旋周日七級風暴風半徑為100公里．預測其時位於香港南面約365公里。參考納沙的暴風半徑資料，中央氣象局10月16日預測顯示，納沙七級風暴風半徑為200公里，即比熱帶低氣壓廣寬一倍。因此，除非該熱帶氣旋大幅北移至非常接近香港，才會明顯威脅到香港。

天文台稱，各電腦模式皆預測在下周初華南有較緊密氣壓梯度，表示東北季候風會影響該區，該區風勢會頗大。雖然有個別電腦模式預測該熱帶氣旋可能稍強，但所有電腦模式一致預測其環流較為細小，預料華南沿岸屆時主要受東北季候風支配，該熱帶氣旋對香港的直接威脅不大。

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