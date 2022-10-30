尼格風球｜天文台今晚至明早考慮發1號風球　周一晚增強為颱風

天文台今日（30日）凌晨表示，熱帶氣旋尼格會在今日橫過南海中部，隨後採取較偏北路徑移近華南沿岸。按照現時預測路徑，尼格會今晚進入本港800公里範圍內，天文台會視乎尼格的發展及動向，在今晚至明日（31日，星期一）早上考慮發出一號戒備信號。



天文台指一股東北季候風補充會在本周初抵達華南，受到尼格及東北季候風的共同影響，本港本周初至中期風勢頗大，離岸吹強風，本周中期高地風力可能達到烈風程度，提醒市民進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。



在周六晚上8時，熱帶氣旋尼格集結在香港之東南約1,110公里，屬強烈熱帶風暴。（天文台圖片）

預測周一晚上增強為颱風

天文台熱帶氣旋位置及預測路徑圖顯示，強烈熱帶風暴尼格在周六（29日）晚上8時集結在香港東南約1,110公里，中心附近最高持續風速達每小時90公里，已橫過菲律賓馬尼拉以南，進入海中國海中部，正逐漸增強。

按預測路徑圖，尼格會在今晚8時進入本港800公里範圍，中心附近最高持續風速達每小時110公里，接近強烈熱帶風暴上限（每小時117公里）。天文台預測尼格將在該位置轉向北移動，周一晚上8時逼近本港東南偏南約600公里時，增強為颱風，中心附近最高持續風速增至每小時120公里。尼格隨後持續向北移動，周二（11月1日）下午「衝破」本港400公里防線，但會略為減弱，降至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速降回每小時110公里。

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預測周三晚上本港以南200公里掠過

至於其後發展，天文台預測尼格周二晚上在本港東南偏南約380公里轉向西北移動，進一步靠近香港，周三晚上8時在本港正南約200公里掠過，中心附近最高持續風速再減至每小時90公里，但仍屬強烈熱帶風暴；其後向西移動，逐漸遠離香港並減弱成熱帶風暴，周四晚上8時移至香港西南約300公里。

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各官方氣象機構預測一致

綜觀內地中央氣象台、台灣中央氣象局、日本氣象廳、韓國氣象廳和澳門氣象局，對尼格的預測移動路徑，與本港天文台頗為一致。

中央氣象台指出，在今天下午5時尼格仍位於呂宋島南部，距離菲律賓馬尼拉南偏東方向約60公里，七級風圈半徑130至200公里，十級風圈半徑40公里。由周六晚8時至今日8時，受颱風和冷空氣共同影響，台灣海峽、巴士海峽、南海東部、南海西北部和中西部的偏東海域、黃岩島附近海域風力有8至9級、陣風10至11級。

台灣中央氣象局周六晚的預測顯示，尼格的七級風暴風半徑將隨着增強而擴大，至今晚8時維持150公里，但明晚擴至200公里，其後達220公里。因此若尼格在本港以南200公里掠過，對本港構成威脅。

澳門今日也將考慮發出1號風球

澳門氣象局周六下午也表示，預料熱帶氣旋尼格將於今日進入南海，隨後轉為向北趨向華南沿岸，將於周日下午進入澳門800公里範圍，屆時將考慮發出一號風球。然而其隨後的路徑及強度仍存在不確定性，受東北季風與尼格的共同影響，預料下周初至中期澳門風勢將會增強，間中有驟雨。

天文台九天天氣預報顯示，受尼格影響，周二起天氣轉差，有幾陣驟雨，暫告別晴天。（天文台網頁圖片）

東北季候風為尼格「加持」 本周中高地吹烈風

天文台表示，乾燥的東北季候風會在今日持續為華南帶來晴朗的天氣，而一股東北季候風補充會在本周初抵達華南。受尼格及東北季候風的共同影響，沿岸地區本週初至中期風勢頗大，本周二（11月1日）大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪，吹清勁（5級）北風，離岸及高地間中達強風程度（7級），周三（11月2日）及周四（11月3日）吹清勁至強風程度（5至6級）北至東北風，離岸間中7級，高地達烈風程度（8級），即8號風球風力。

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