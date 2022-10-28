天文台料尼格將升級颱風　下周逼港離岸間中8級風　市區低見20度

熱帶風暴尼格逐步逼近且增強，天文台預告尼格將在未來兩三日橫過呂宋並移向南海東北部，但隨後的路徑及強度存在變數。按目前預測路徑，尼格將於明日（29日）連升兩級成颱風，越過菲律賓後稍減弱成強烈熱帶風暴，下周三（11月2日）逼近本港約500公里範圍。

隨著尼格靠近，天文台預測，11月初本港開始有幾陣驟雨，離岸及高地間中吹8級風，市區最低氣溫跌至20度。



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東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，本港今日繼續天晴乾燥，料今個周末迎來好天氣，市區最高氣溫回升至30度。

不過，天文台預告將有熱帶氣旋逼近。在上午十時，熱帶風暴尼格集結在馬尼拉之東南偏東約760公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋一帶。天文台預料，熱帶氣旋尼格會逐漸增強，在未來兩三日橫過呂宋並移向南海東北部，但隨後的路徑及強度存在變數。按最新預測路徑，尼格月底稍減弱成強烈熱帶風暴，並逐步逼近本港約500公里範圍，屆時中心附近最高持續風速達每小時105公里。

內地中央氣象台亦表示，尼格將以每小時20至25公里的速度，向西偏北方向移動，強度逐漸增強，最強可達颱風級別，將於明日登陸菲律賓吕宋島，翌日日間進入南海中東部海面，逐漸轉為西北方向移動，強度還將有所發展，目前同樣預測靠近本港時，強度達強烈熱帶風暴級別。

11.1風力增強 市區氣溫一日跌7度

本港會否打風仍是未知之數，但參考九天天氣預報，受一股東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸北風增強，下周一（31日）萬聖節當日離岸及高地間中吹7級風。踏入11月首日，天氣開始轉差，天文台料有幾陣驟雨，離岸及高地風力再增強，間中吹8級風，市區最低氣溫跌至20度，較前一日跌7度。

天文台料隨後兩日仍然有雨，離岸及高地仍然間中吹強風，最快下周五（11月4日）才暫別下雨天，部分時間有陽光，但天氣仍然較清涼，市區氣溫介乎21至26度，外出時還是要注意保暖。

（天文台網站截圖）

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