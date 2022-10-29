尼格風球｜天文台料將入港800公里　明晚至周一早上考慮發1號風球

本港近日秋意漸濃，不過風季仍未結束。天文台表示，熱帶氣旋「尼格」會在今（29日）明（30日）兩日橫過菲律賓中部進入南海中部，隨後採取較偏北路徑移近華南沿岸。按照現時預測路徑，尼格會在周日晚（30日）進入本港800公里範圍內，天文台指會視乎尼格的發展及動向，在周日晚至下周一（31日）早上考慮發出一號戒備信號。



天文台又料，尼格下周三（11月2日）及四（11月3日）將逼近本港200公里範圍。根據九天天氣預報，下周三、四吹北風5至6級，離岸間中7級，即達三號風球程度；而高地更達8級風，達八號風球程度。



天文台表示，在今日正午12時，強烈熱帶風暴尼格集結在馬尼拉之東南約120公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓中部。而尼格目前中心附近最高持續風速為每小時90公里。根據路徑資訊，天文台料尼格入南海後移動路徑將有如「直角」，由向北改為向西移動，下周三、四將逼近本港200公里範圍。

此外，天文台又預料一股東北季候風補充會在下周初抵達華南。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港下周初至中期風勢頗大，離岸吹強風，下周中期高地風力可能達到烈風程度。天文台提醒進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化，強調會密切監察尼格及東北季候風的發展。

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內地中央氣象台則預計，尼格將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，將於明日凌晨進入南海中東部海面，下周一以後轉向北偏西方向移動，強度還將有所發展，最強可達颱風級，並向華南沿海靠近，強度緩慢減弱。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則預測，尼格將於下周三早上最接近本港，下周四於雷州半島一帶登陸。美國全球預報系統（GFS）料尼格下周三將「撞正」東北季候風補充，未逼港前已逐漸消散。強度方面，ECMWF料尼格海平面中心氣壓最低為968 hPa，即為颱風程度，不過下周三最接近本港時，已減弱為強烈熱帶風暴程度。而GFS則料尼格最強可達颱風程度。

本港天氣方面，天文台指乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，預測今日天晴乾燥，吹和緩東至東北風。展望明日（30日）大致天晴及乾燥，下周風勢頗大，海有湧浪，中期有幾陣驟雨。

根據九天天氣預報，料下周二（11月1日）起本港天氣漸轉不穩，將大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪；市區氣溫亦稍降至最低20度。天文台預測，其後連續七日均多雲有雨，市民外出謹記帶備雨傘。

天文台指乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。（天文台網頁截圖）

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