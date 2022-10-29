尼格風球｜天文台11月掛波13次　兩個「柏美娜」一個要掛9號風球

挨近11月秋高氣爽，不過風的季節未完，「尼格」風球或影響香港。天文台指，熱帶氣旋「尼格」會在明晚（30日）進入本港800公里範圍內，明晚至下周一（31日）早上考慮發出一號戒備信號。根據天文台預測，尼格下周三（11月2日）及四（11月3日）最接近本港，逼近本港200公里範圍，屆時有機會發出更高熱帶氣旋警告信號。



翻查資料，自1946年起曾有13個熱帶氣旋令天文台須在11月發出熱帶氣旋警告信號，當中1954年及1972年更分別掛八號風球或以上，巧合的是，兩個熱帶氣旋同樣名叫「柏美娜」。至於對上一次天文台在11月發出熱帶氣旋警告信號，則是2018年的超強颱風「玉兔」，令當年的11月1日香港三號強風信號維持了逾13小時。



▼強烈熱帶風暴「尼格」預測路徑▼



天文台曾指，華南地區11月一般已受東北季候風支配，這個時候進入南海北部的熱帶氣旋相對較少，戰後至今本港只曾13次於11月發出熱帶氣旋警告信號，大部份均對香港影響不大，天文台只發出一號或三號風球。

「柏美娜」1954年11月襲港 九號風球高懸

翻查資料，只有1954及1972年11月曾分別發出最高九號及八號熱帶氣旋警告信號，而兩個熱帶氣旋都叫「柏美娜」。1954年11月，超強颱風柏美娜襲港，天文台於11月6日發出九號風球，歷時4小時45分鐘。

1972年11.8掛八號波 「柏美娜」成最遲發出八號風球

1972年11月，「柏美娜」以強颱風之姿再臨，天文台於11月8日發出八號風球，亦是歷來最遲發出的八號風球。

▼10月16日黃昏 颱風來臨前的周日黃昏▼



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13次11月風球11次頂多三號波止步

對上一次於11月發出熱帶氣旋警告信號，則為2018年的當時超強颱風玉兔，天文台於11月1日發出三號風球，亦是自1993年強颱風「艾拉」後，再次在11月發出三號信號。根據預測路徑，料玉兔將逼近本港，不過由於撞正有「颱風殺手」之稱的東北季候風，玉兔在南海東北部海面上已逐漸消散，故吹襲本港期間並沒有造成嚴重破壞。