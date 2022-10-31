尼格風球｜天文台料周二最低19度　高地吹烈風　周三迎狂風驟雨

熱帶氣旋尼格已闖入本港800公里範圍，並續向400公里範圍內邁進。天文台料尼格會在未來兩三日橫過南海北部，靠近廣東沿岸，按目前預測路徑，周四（3日）時與本港僅相距約200公里，但屆時已減弱成熱帶風暴。

至於本港天氣，天文台預測明日（1日）將有幾陣驟雨，晚上雨勢較為頻密，市區最低氣溫跌至19度，翌日更間中有狂風驟雨，返工返學記得留意天氣狀況了。



▼10月30日 熱帶氣旋尼格逐步逼近香港▼



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今日是萬聖節，迎來一號風球。天文台表示，本港部分時間有陽光及乾燥，市區氣溫介乎23至28度，吹清勁北風，離岸吹強風，高地間中吹烈風，海有湧浪。受尼格及東北季候風的共同影響，未來兩三天該區風勢頗大，海有湧浪，間中有狂風驟雨。

天文台預測，尼格將逐步逼近本港，料明日有幾陣驟雨，晚上雨勢較為頻密，高地風力達8級，即達烈風程度，屆時本港將明顯降溫，市區最低氣溫跌至19度，翌日間中有狂風驟雨。

按目前預測路徑，尼格在周四（3日）與本港最近，相距僅約200公里，但屆時已減弱成熱帶風暴，並移向海南島，進一步減弱熱帶低氣壓。天文台預測，周四仍然大致多雲，間中有雨，海有湧浪，高地繼續吹烈風，隨後風力稍稍減弱，周末轉為有一兩陣驟雨。

立冬過後市區氣溫未下降

下周一（7日）是二十四節氣中的「立冬」，意味是冬天的開始。天文台預測當日有幾陣驟雨，市區最低氣溫為21度，翌日開始陽光再現，下周三（9日）市區最高氣溫重返26度。

▼10月30日萬聖節前的周日 入夜不少市民到中環蘭桂坊慶祝▼

