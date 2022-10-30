尼格風球｜天文台發出一號風球　至少維持至周一早上5時

天文台今晚（30日）7時15分公布，熱帶氣旋尼格已進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號。天文台其後在晚上10時10分，正式發出一號風球，至少維持至明日（31日，星期一）早上5時，尼格會在星期二（11月1日）及星期三（11月2日）進一步靠近廣東沿岸。



受尼格及東北季候風的共同影響，本港未來數天風勢頗大，高地風力可能達到烈風程度。



在10月30日晚上10時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港東南偏南約770公里。(天文台圖片）

尼格晚上10時集結在港東南偏南約770公里

天文台表示，按照現時預測路徑，尼格會在未來數天移向南海北部，靠近華南沿岸；同時，東北季候風正影響華南。受尼格及東北季候風的共同影響，本港未來數天風勢頗大，高地風力可能達到烈風程度。預料與尼格相關的外圍雨帶亦會在本周中期為廣東沿岸帶來狂風驟雨，提醒進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。

在晚上10時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港東南偏南約770公里，中心附近最高持續風速為每小時90公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。天文台預測將會增強至110公里，甚至颱風級數（中心附近最高持續風速達每小時118公里或以上）。

▼10月30日 熱帶氣旋尼格逐步逼近香港▼



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尼格周二至周三進一步靠近廣東沿岸

天文台指，按照現時預測路徑，尼格會在今晚至明早（31日）與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日早上5時，提醒市民明早出門前留意最新天氣消息。

受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在未來一兩日逐漸增強，海面有大浪及湧浪，促市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。天文台指尼格會在星期二（11月1日）及星期三（11月2日）進一步靠近廣東沿岸，呼籲市民應保持警覺。

預測周二晚本港以南約200公里掠過

按照天文台最新的預測路徑圖，尼格在晚上10時已由向西移動，轉為向北移動，逐漸靠近華南沿岸，並進一步增強，周二晚上8時進入本港東南偏南400公里範圍，其時中心附近最高持續風速達每小時110公里。

天文台預測尼格其後向西北移動，周三晚上8時在本港以南約200公里掠過，甚至不足200公里，其時中心附近最高持續風速達每小時105公里。

九天天氣預報。

參考下午更新的九天天氣預報，預料明日（31日）萬聖節仍然部分時間有陽光，但翌日天氣明顯轉差，將迎來幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密，離岸吹強風，而高地更吹8級烈風，市區最低氣溫跌至19度。天文台又料，周三（2日）間中有狂風驟雨，本港餘下日子持續大致多雲及有幾陣驟雨。

天文台表示，強烈熱帶風暴尼格在10月30日下午5時，逼近本港800公里範圍。(天文台圖片）

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