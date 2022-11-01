尼格風球｜周三離岸高地風力達8號風球程度　早上急降溫最低19度

熱帶氣旋「尼格」逼近，本港天氣風起雲湧。天文台預測，東北季候風會在本周持續影響華南；而尼格會在未來一兩日靠近廣東西部沿岸，明日（2日）相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過。受尼格及東北季候風的共同影響，未來一兩天該區風勢頗大，海有湧浪，間中有狂風驟雨，而離岸及高地風力間中達8級，即八號風球風力。



天文台又預測，隨著尼格減弱及逐漸遠離廣東沿岸，預料接近周末該區天色好轉，驟雨逐漸減少。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋榕樹會逐漸減弱。



▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼



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天文台表示，在今日（1日）正午12時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約390公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。天文台又指，按照現時預測路徑，尼格會在明日相當接近珠江口一帶，並在本港西南約200公里左右掠過，不過其強度會逐漸減弱。

路徑資訊則顯示，尼格明早最接近本港，天文台暫料屆時尼格仍維持強烈熱帶風暴強度，中心附近最高持續風速料為每小時105公里，較現時的每小時110公里稍為減弱。天文台預測，尼格將於周四（3日）減弱為熱帶風暴，翌日於雷州半島一帶登陸。

內地中央氣象台則預計，尼格將以每小時10公里左右的速度向西北轉偏西方向移動，今日日間強度變化不大，以後強度逐漸減弱，並向廣東西部到海南島東北部一帶沿海靠近，將於周四日間在廣東陽東到海南文昌一帶沿海登陸，也有可能在廣東西部近海減弱消散。

至於歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）則預測，尼格明日最接近本港，或「殺入」約100公里範圍。不過ECMWF及GFS同料尼格將於周四於陽江一帶海面逐漸消散。強度方面，ECMWF及GFS預測尼格明日將減弱為熱帶風暴，較天文台預測減弱速度更快。

本港天氣方面，天文台展望明日離岸及高地間中吹烈風，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。另外，料明日天氣較涼，市區氣溫將降至介乎19至23度，打鼓嶺、流浮山及長洲等多區低見17度。周四初時風勢仍然頗大，海有湧浪，稍後雨勢逐漸減弱。隨後一兩日短暫時間有陽光，氣溫稍為回升。

下周一（7日）為廿四節氣中的「立冬」，代表冬季開始。天文台料下周一部份時間有陽光，有一兩陣驟雨；氣溫則介乎21至26度，天氣仍較和暖。

天文台預測，受尼格及東北季候風的共同影響，未來一兩天該區風勢頗大，海有湧浪，間中有狂風驟雨，而離岸及高地風力間中達8級。（天文台網頁截圖）

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