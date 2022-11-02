尼格風球｜前助理台長解掛8號風球原因　影響或至周五：它行得慢

強烈熱帶風暴「尼格」，天文台今早（2日）指會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武表示，由昨日（1日）起多個預報一致預測尼格將十分接近本港，相信是天文台「掛波」主要原因。



他又指，現時天文台的人造衛星圖像顯示尼格出現減弱的跡象，相信天文台為公眾安全起見，考慮發出8號風球的需要。至於預測尼格影響本港的時間方面，梁榮武指由於其移動速度相當慢，現時速度為每小時10公里比一般熱帶氣旋更慢：「行得慢影響香港嘅時間就當然係長啲。」他又料，由於有東北季候風風力，兩者疊加帶有互補作用，風力或會更大。



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梁榮武今早在港台節目《千禧年代》中表示，多個預報昨日一致預測尼格十分接近本港，雖然現時天文台的人造衛星圖像顯示尼格出現減弱的跡象，但相信為公眾安全起見，天文台考慮發出8號風球的需要。至於為何早前預報機構對尼格移動路徑有大分歧，他則解釋不同機構數據亦有差異，如部份模式會考慮人造衛星的數據比重較多，加上在深秋季節，熱帶氣旋的移動及強度變數更多。

被問到預測尼格對本港的影響會維持多久？梁榮武指尼格移動速度相當慢，現時速度為每小時10公里，比一般熱帶氣旋更慢，根據天文台資料，料明日（3日）起風力慢慢減弱，相信至周五（4日）所有風球亦會除下。另外，他稱料尼格將會減弱，威脅不會很高，惟現時有東北季候風風力，兩者疊加帶有互補作用。他又提醒，現時吹偏北風，故如市民前往北面較開揚的地方要小心大風影響。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

對上一個在11月令天文台發出8號風球的熱帶氣旋，已為1972年的強颱風「柏美娜」。梁榮武指深秋有熱帶氣旋影響本港的機會相當低，主要因熱帶氣旋非很大天氣系統：「坊間叫『力牆』，其實係秋天天氣系統主要為東亞地區的反氣旋，唔畀熱帶氣旋接近華南沿岸。」他解釋，由於反氣旋會吹北風，如果熱帶氣旋想向北行就變成逆風而行。不過他指現時東北季候風不太強，未能將熱帶氣旋「擋於門外」。

梁榮武又稱，東北季候風對熱帶氣旋可有兩個影響，包括兩者疊加，風力會更大：「好似細路仔玩緊氹氹轉，已經轉緊，再將佢推一推就再轉快啲。」不過由於東北季候風空氣乾涼，如捲入熱帶氣旋環流，會不利熱帶氣旋維持強度，會慢慢減弱，而現時尼格亦出現類似情況。

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