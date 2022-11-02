尼格風球．交通消息｜九巴、新巴及城巴學校區路線　今日暫停服務

強烈熱帶風暴尼格逼近全港，按照最新預測，尼格會採取更為靠近本港的路徑，在周三（2日）於本港西南約150公里以內掠過。天文台表示，雖然尼格逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數，天文台表示會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。



《香港01》將持續更新各種公共交通工具的最新安排。



尼格逼近，最新風暴消息：



11月02日打風交通消息

【07:25】因教育局宣布學校停課，新巴及城巴以下路線暫停服務：3A、19P、23B、40P、73P、81A 、82S、85A、85P 、90C 、91A 、93 、93A 、93C 、95P、702A及702S。

【06:40】九巴及龍運公布，因應教育局宣布所有學校停課，九巴以下行走學校區的巴士路線，今日會暫停服務，包括：3D (往慈雲山南特別班)、3M (彩雲特別班)、5C (毓華街特別班)、13M (特別班)、14D、17 (特別班)、23 (順天特別班)、28S、31A、34 (富安樓特別班)、43D、77K (丙崗特別班)、78、78B、82B、83K (石門特別班)、83P、86S、87P、89S (水泉澳特別班)、93M、214P、214 (寶達特別班)、241X、288A、288B、288C、296M (唐明苑特別班)。

▼11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼



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▼11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼



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▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼



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▼10月31日 3號風球下傍晚天空又紅又紫▼



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▼10月30日 熱帶氣旋尼格逐步逼近香港▼



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▼10月30日 「嘩鬼」蘭桂坊迎萬聖節▼



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▼10月29日 石澳大浪無阻泳客落水▼

