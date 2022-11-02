尼格風球｜天文台料周四續狂風驟雨　內地預報港沿海今午或吹暴風

強烈熱帶風暴「尼格」逼近，天文台預告將於今午1時40分或以前發出八號烈風或暴風信號。天文台預測，東北季候風會在本周持續影響華南，而尼格會在今、明（2日及3日）兩日靠近珠江口以西一帶。受尼格及東北季候風的共同影響，今明兩日廣東沿岸風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。



隨著尼格減弱及消散，預料隨後兩三日廣東沿岸地區天色好轉，驟雨逐漸減少。天文台料，周五（4日）可重見陽光，料當日將短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫則稍回升至介乎22至26度。



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天文台表示，在今日下午1時，尼格集結在香港之東南偏南約170公里，預料向西北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。天文台料尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日下午逐漸增強。

天文台又預測今日下午吹強風程度北至東北風，離岸及高地間中吹烈風，風勢逐漸增強，今晚轉吹偏東風，海有非常大浪及湧浪密雲。天氣則料有密雲，間中有狂風驟雨，驟雨漸轉頻密。

中央氣象台：尼格明早到上午在珠海到陽江一帶沿海登陸

內地中央氣象台預計，尼格將以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱，並將於明日早晨到上午在廣東珠海到陽江一帶沿海登陸，亦有可能於明日日間在廣東西部近海減弱消散。中央氣象台又料，今日下午2時至明日下午2時之間，香港沿海及廣東東部沿海將有9至10級大風，即或達暴風程度，而陣風更可達11至12級。

下周一「立冬」氣溫介乎21至26度

本港天氣方面，天文台展望明日海有湧浪，間中有驟雨，風勢減弱。隨後一兩日短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。下周一（7日）為廿四節氣中的「立冬」，代表冬季開始，不過天文台料下周一部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎21至26度，天氣仍較為和暖。

天文台料隨著尼格減弱及消散，預料隨後兩三日廣東沿岸地區天色好轉，驟雨逐漸減少。（天文台網頁截圖）

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